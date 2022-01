Le mosche sono senza alcun dubbio tra gli insetti più fastidiosi con cui abbiamo a che fare.

Sono sicuramente molto più diffuse nel periodo primaverile ed estivo, ma anche con il freddo molte non mollano. Anzi, in cerca di riparo dal gelo, non è raro trovarne qualcuna a svolazzare in giro per casa o ferme a godere del calduccio.

Da sempre molti di noi, osservando questo insetto, si saranno chiesti il motivo di un loro particolare gesto.

Quando non sono in volo, infatti, le vediamo spesso strofinare le zampe anteriori come se stessero tentando di scaldarsi. Peggio ancora, a volte sembrano quasi avere l’aspetto di chi sta tramando qualcosa.

Eppure, al di là dell’umorismo, c’è un motivo ben preciso per cui lo fanno ed è estremamente interessante da conoscere.

Soprattutto, potrebbe essere una curiosità singolare da spiegare anche ai più piccoli, abituati a notare anche i dettagli più microscopici.

Anatomia di una mosca

Se arriviamo ad interessarci alle mosche in giro per il web molto spesso è perché siamo alla ricerca di un valido sistema per liberarcene.

Diciamo che sicuramente le strategie in questo senso non mancano e ne esistono anche di molto particolari, oltre ai classici insetticidi.

Per tenerle lontane da casa infatti possiamo fare affidamento anche su determinate piante da interni, in particolare su una dall’aspetto esotico.

Ma com’è fatta una mosca?

Ciò che le rende particolari nel loro essere comuni è la presenza di minuscoli peli sensori alle estremità delle zampette. Questa sorta di sensori hanno funzioni vitali per la sopravvivenza dell’insetto stesso.

Ciò che è più importante è che hanno un ruolo fondamentale nella spiegazione di questo loro comportamento su cui ci stiamo interrogando. Perché dunque le mosche si sfregano spesso e volentieri le zampe anteriori?

Ecco spiegato il curioso motivo per cui le mosche sfregano le zampe come se lavassero le mani

In questo, come abbiamo accennato, hanno un comportamento molto umano ed è forse per questo che ci fa così sorridere ed interrogare. Potrà sembrare assurdo, ma così facendo le mosche cercano davvero di pulire queste estremità così importanti. Assurdo perché nel nostro immaginario siamo soliti associare questo insetto alla sporcizia o peggio agli escrementi. Eppure, per poter godere di tutte le loro funzioni hanno bisogno di mantenerle pulite il più possibile. Si tratta quindi anche per loro di una forma di igiene.

Se non eliminassero quanto rimane attaccato ai loro sensori metterebbero k.o. tutto il loro apparato sensoriale. Tramite le zampe, infatti, riescono a percepire non solo il caldo o il freddo ma anche ogni stimolo di tipo olfattivo o gustativo che le circonda. Ecco spiegato il curioso motivo per cui le mosche sfregano le zampe come se lavassero le mani. Curioso, semplice ed incredibile. Si stanno davvero lavando!