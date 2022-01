Non sempre sappiamo come comportarci quando si tratta di buttare alcuni oggetti. La loro composizione non ci è troppo chiara. Soprattutto il loro riciclo, comporta alcune procedure tecniche di cui non siamo a conoscenza. Di questo abbiamo già parlato in passato, quando si trattava di capire in quale cassonetto devono essere buttati gli scontrini fiscali. Peraltro, capire dove buttare alcuni oggetti non solo farà un favore all’ambiente. Ma potrebbe risparmiarci qualche noia. Infatti, si può persino incorrere in multe salate quando si sbaglia contenitore.

Non capita tutti i giorni di buttare questi oggetti. Ma quando ripuliamo un garage, un’automobile oppure una casa potrebbe certamente capitare di trovarne una discreta quantità. Meglio imparare allora dove buttarli. Ecco spiegato dove buttare i fogli delle radiografie, i cd e le grucce di legno per non incorrere in multe.

Oggetti oggi in disuso

Per molto tempo Compact Disc e DVD hanno accompagnato le nostre gite in macchina e le nostre serate a casa. Ma la tecnologia va avanti. Inoltre, spesso, questi oggetti si rigano oppure si rompono e diventano inutilizzabili. Ecco allora che si prospetta la necessità di buttarli. Questi oggetti sono composti per la maggior parte da policarbonato e, per il rimanente, di materiali quali alluminio e vernici. In Italia sarebbero poco diffusi centri di stoccaggio di policarbonato. Se nel nostro Comune non è presente un centro del genere, dobbiamo optare per l’indifferenziato.

Un discorso diverso deve essere affrontato per le grucce di legno. In questo caso il problema è duplice. Infatti, normalmente il legno non è contemplato tra i materiali differenziati nei cassonetti. Dall’altro lato, una parte dell’oggetto spesso sarebbe costituito da un altro materiale. Questo avviene in particolare per quei modelli dotati di gruccia in metallo. Ecco allora che la soluzione da scegliere è quella dell’ecocentro (o isola ecologica) del nostro Comune. Potremo allora conferire le nostre grucce alla raccolta del legno. Anche quelle dotate di grucce in metallo, verosimilmente, saranno accettate. Le operazioni di separazione e smembramento degli oggetti in legno, infatti, prevedono lo scorporo di piccole parti metalliche.

Per quanto riguarda le radiografie e le lastre di raggi x, la soluzione non sarebbe così immediata. Questi oggetti infatti sono composti da vari strati realizzati in materiali differenti. Ad esempio ci sarebbero plastica, carta e persino tracce di argento. Esistono sia aziende specializzate sia Comuni che prevedono un servizio apposito per questo tipo di rifiuti. Infatti questo problema potrebbe riguardare cliniche ed ospedali. Se invece nel Comune di residenza non fossero previsti centri del genere, le lastre andrebbero depositate nel materiale indifferenziato. Anche se in questo modo purtroppo non verrebbe riciclato.