Ecco spiegato cosa sognano i cani e perché il motivo ci dovrebbe intenerire

I sogni dei cani sono un momento ricorrente e che desta molta curiosità. È un comportamento molto umano, di cui però non conosciamo quasi nulla. Ma si inizia a comprendere qualche notevole segreto. Ecco quali.

Come forse sapremo, i cani passano gran parte della giornata a dormire. Molto più di noi esseri umani, e nello specifico un periodo che tocca anche vette di 18 ore per quelli anziani o cuccioli. Ma che generalmente copre una media che va dalle 12 alle 14 ore per quelli che hanno un’età adulta. Tra questi margini esistono poi molte differenze tra quelli di stazze e razze diverse. In tutto questo considerevole spazio di tempo dedicato al sonno rigenerante, ci sarà certamente capitato di chiedere in cosa consistono e come funzionano i sogni dei cani.

Solitamente vediamo il nostro animale produrre qualche suono e muovere le zampe come se fosse al galoppo. Talvolta emette qualche piccolo latrato, o addirittura abbaia. La prima cosa da ricordare è che sarebbe meglio non interrompere questo momento, nonostante abbiamo l’impressione che il cane stia vivendo un vero e proprio incubo. Il cane è verosimilmente impegnato in una fase profonda del sonno, e proprio come per gli umani interromperla significa bloccare un procedimento totalmente naturale.

Ci potremmo però chiedere quale sia il segreto e la ragione di questo, così ecco spiegato cosa sognano i cani quando li vediamo muoversi durante il sonno.

L’approccio psicologico al tema

Nonostante la difficoltà di approccio al tema (nessuno può comunicare ovviamente con un cane) si può giungere ad una conclusione tramite un procedimento che consideri gli aspetti evoluzionistici, neurologici e psicologici dei nostri amici cani. Ad esempio, un punto di passaggio fondamentale è sapere che la memoria dei cani è molto più breve della nostra, e che fisiologicamente le coordinate della sua esistenza sono costituite dal gruppo sociale nel quale si trova. Questa pluralità di approcci ha consentito alla ricercatrice Deirdre Barrett, professoressa di Psicologia clinica e dell’evoluzione della Harvard Medical School di tracciare una risposta.

Secondo la sua interpretazione, infatti, il sogno dei cani diverge da quello degli altri animali. Anche i gatti e gli elefanti, seppur in maniera rispettivamente più breve e più lunga, sognano durante la cosiddetta fase REM (quella in cui gli occhi hanno un rapido movimento sotto la palpebra). Questo non avviene invece per i rettili, che probabilmente non vivono l’ esperienza onirica.

In sintesi non ci sarebbe alcuna motivazione per escludere che i cani sognano le esperienze che vivono durante tutti i giorni, proprio come capita a noi. Ed a maggior ragione per come funziona la loro memoria, si potrebbe concludere che gli animali molto probabilmente stanno sognando noi, i loro padroni. Di certo non saranno visioni razionali e complete, ma piuttosto sensazioni estrapolate dal contesto quotidiano: il nostro profumo, l’emozione che provano nel giocare con noi. E questo potrebbe capitare anche quando muovono le zampe e sembra che corrono, chissà, ad accoglierci. Tutto questo sembra andare nella stessa direzione dei ricercatori giapponesi che si sono occupati del perché i cani piangono quando torniamo a casa.

Sembra un’ottima ulteriore ragione per accogliere un cagnolino nella nostra vita. Sempre però dopo aver considerato quanto potremo occuparcene e quali sono i costi di mantenimento mensile.