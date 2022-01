Le occasioni esistono per chi le sa sfruttare. Questo vale per qualsiasi ambito della vita, anche per il mondo degli acquisti e del commercio. D’altronde, tutti noi potremmo avere bisogno di un paio di occhiali da sole. Questa può essere una necessità dovuta al fatto che nelle stagioni calde lavoreremo al sole. Oppure anche un desiderio estetico. Di certo l’importanza degli occhiali da sole non risiede esclusivamente nella loro eleganza. Proteggere degnamente gli occhi è una priorità. Potremmo così dedicare qualche attimo a ragionare su questa opportunità.

Così oggi parliamo di un metodo semplice per fare il pieno di Bonus. Non è detto che tutti possano contemporaneamente approfittare di tutti e tre i vantaggi. Ma a prescindere potremmo risparmiare un po’ di soldi. Ecco spiegato come risparmiare un bel po’ di soldi tra saldi, rimborsi e Bonus per comprare i nostri occhiali da sole.

I 3 Bonus

Iniziamo con questo ragionamento. Pochi lo sanno ma gli occhiali da sole possono essere considerati una spesa medica detraibile al 19%. Questo aspetto diventa vero rispettando alcune condizioni. Vediamole insieme. Per essere considerati spesa detraibile, infatti, dobbiamo acquistarli dotati di lenti graduate. Altrimenti non possono considerarsi come spesa medica. L’occhiale infatti deve migliorare la nostra vista. Dobbiamo così avere una prescrizione medica che attesti un difetto alla vista (miopia, ipermetropia, presbiopia). In mancanza, possiamo chiedere all’ottico un attestato di necessità.

Se rientriamo in questa condizione, possiamo detrarre il 19% della spesa a fine anno. La detrazione significa uno sconto sulla tassazione IRPEF, oppure un credito sulla stessa. Ci sono altre ovvie condizioni da rispettare (valide per tutte le spese mediche). Si considerano detraibili tutte le spese mediche superiori ai 129,11 euro annuali. Sotto questa cifra non ci sono detrazioni. Infine, non sono detraibili le parti di occhiale realizzato con metalli preziosi (oro, argento, platino).

La notizia positiva è che gli occhiali si possono detrarre anche per tutti i familiari a carico. Questo Bonus non è immediato. Occorre prima effettuare la dichiarazione dei redditi e segnalarla. Ma ci ritornerà concretamente in tasca. Ed ora, ecco gli altri due Bonus ed un calcolo concreto.

Ecco spiegato come risparmiare un bel po’ di soldi tra saldi, rimborsi e Bonus per comprare i nostri occhiali da sole

A questo sconto che ci applica il nostro ordinamento, se ne potrebbe aggiungere un altro. Dal 2021 al 2023, infatti, sarà valido il Bonus occhiali. Non sono state ancora definite le modalità attuative precise per accedere al Bonus. Ma ciò che è certo è che è destinato ai redditi ISEE inferiori ai 10mila euro nell’anno precedente l’acquisto. Per questi il Governo ha previsto un fondo da cui erogare 50 euro di rimborso per l’acquisto degli occhiali. Questi saranno destinati una tantum a quanti ne faranno richiesta. Questo Bonus si somma, e non si sostituisce, alla detrazione, come abbiamo detto già recentemente.

Infine, questo è il periodo dei saldi invernali. Questi andranno avanti per le prossime settimane. In questo caso, lo sconto sarà applicato dai commercianti. Starà a noi scovare l’offerta migliore.

Lo sconto finale

Possiamo ora tirare le somme con un’ipotesi di scuola. Considerato il nostro reddito annuale inferiore ai 10.000 euro, ci dirigiamo ad acquistare degli occhiali da sole. Il prezzo di questi accessori è variabile. Può andare dalle poche decine alle centinaia di euro. Partiamo da una cifra complessiva di 310 euro (visita medica a 50 euro e occhiali da sole con lenti al prezzo di 260 euro). Al prezzo di 260 euro leviamo il 30% di sconto da saldi applicato dal commerciante. Materialmente per gli occhiali spenderemo 182 euro. Calcoliamo la detrazione. Dei 182 euro dell’acquisto e i 50 della spesa medica recupereremo circa 20 euro (che corrisponde al 19% della spesa eccedente i 129,11 euro).

Alla spesa di 212 euro leviamo i 50 euro recuperati dal Bonus occhiale La spesa finale sarà di162 euro a fronte di una spesa iniziale complessiva di 310 euro. Il risparmio netto è di 150 euro. Decisamente meritevole di attenzione. Sarà un investimento che farà bene ai nostri occhi ed al nostro look.