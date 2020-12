Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco spiegato come cambiare la foto profilo e lo stato di WhatsApp. Siamo talmente abituati ad utilizzare WhatsApp che a volte non pensiamo ai fondamentali che, invece, alcune persone possono non conoscere. Cambiare la foto e lo stato di WhatsApp è, infatti, fondamentale per personalizzare il proprio profilo.

Capire come fare permette di rendersi immediatamente riconoscibile da ogni contatto sul telefono.

Come cambiare foto profilo su WhatsApp

Per modificare la foto profilo di WhatsApp è necessario prima di tutto entrare sull’applicazione dal telefono. Cliccare poi su “Impostazioni” e quindi sul proprio nome.

Ancora cliccare sulla foto in alto e poi sul tasto in alto a destra. Così facendo si avrà la possibilità di impostare una vecchia foto o di scattarne una nuova.

Nel caso si scegliesse di impostare una nuova foto, scattare la stessa e poi premere il tasto in basso a destra. Decidere, quindi, quale parte della foto inquadrare, stando ben attenti al fatto che l’inquadratura può essere allargata. Una volta finito premere sempre il tasto in basso a destra. La nuova foto sarà impostata come foto profilo.

In caso, invece, si voglia scegliere una foto già presente nel cellulare cliccare sul tasto più in basso alla selezione e scegliere una foto. Scegliere l’inquadratura giusta e premere il tasto in basso a destra. Anche in questo caso la foto verrà impostata come foto profilo.

Come cambiare lo stato su WhatsApp

Per cambiare il proprio stato di WhatsApp basterà entrare sull’applicazione e poi su “Impostazioni”. Cliccare poi sulla scritta in basso. Si potrà quindi scegliere tra varie frasi preimpostate.

Nel caso invece si voglia creare una nuova frase basterà premere sulla frase attualmente utilizzata. Una volta fatto questo eliminare la precedente frase, impostarne una nuova e cliccare su “Salva”.

E con questo detto, ecco spiegato come cambiare la foto profilo e lo stato di WhatsApp.