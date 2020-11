Il periodo che si sta affrontando in questi mesi è cruciale per combattere la pandemia. Sono questi, infatti, i giorni che, già durante i mesi estivi, venivano annunciati come pericolosi. Le paure purtroppo si sono rivelate corrette e l’Italia, come tutta l’Europa, si trova a dover fronteggiare una seconda ondata

Il Governo è immediatamente corso ai ripari e ha riproposto, in parte, i provvedimenti che aveva varato la scorsa primavera durante il primo scontro con il virus. Con la speranza che la curva epidemiologica si abbassi, l’unica soluzione è quella di armarsi di pazienza e fare attenzione.

Quest’anno più degli altri anni

Già dalla fine dell’estate, numerosi epidemiologi e virologi hanno sottolineato l’importanza del vaccino antinfluenzale. Quest’anno più degli altri, infatti, la vaccinazione è consigliabile a tutti. E ciò per almeno due motivi fondamentali.

Il primo riguarda l’aspetto pratico. Avendo fatto il vaccino contro l’influenza, in caso di sintomi il personale sanitario impiegherà, infatti, meno tempo a fare una diagnosi.

Il secondo aspetto è, invece, puramente sanitario. È stato spiegato che, in caso si venga infettati dal coronavirus, avere già in corso un’influenza stagionale sarebbe estremamente pericoloso.

Nonostante i tanti appelli, tuttavia, in molti sono ancora in dubbio se procedere con la vaccinazione. Questo perché vi è la paura di effetti collaterali.

Ma esattamente quali sarebbero queste conseguenze? Dunque, ecco spiegate le vere controindicazioni del vaccino antinfluenzale.

Attenzione in caso di febbre

Attualmente nessuno studio scientifico conferma una correlazione tra un vaccino e un qualsiasi tipo di disturbo o malattia. Ogni anno vi sono delle denunce di questo tipo, ma sono talmente poche in relazione al totale che le si catalogano come coincidenze.

Le uniche vere controindicazioni del vaccino esistono solamente in relazione allo stato di salute precedente del paziente. Tant’è vero che si sconsiglia di vaccinarsi solamente se nel giorno indicato si presenti la febbre o comunque sussistano dei sintomi influenzali. In caso contrario, non vi sono motivi per non procedere con il vaccino.

Per tutti coloro in dubbio, dunque, ecco spiegate le vere controindicazioni del vaccino antinfluenzale.