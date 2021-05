Mantenere pentole e padelle sempre impeccabili come appena comprate è sempre molto difficile. Pentole e padelle sono accessori fondamentali in cucina e per questo tendono a mostrare sempre grandi segni di usura nel tempo.

Ma la Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa ha la soluzione economica a questo problema. Quindi ecco spiegata l’incredibile ragione per cui infornare una padella vuota in ghisa dopo averla unta di olio interamente. Si tratta di una mossa furba che impedirà di dover comprare continuamente nuovi tegami.

Come trattare le nuove padelle in ghisa

Ogni padella appena acquistata ha probabilmente ricevuto uno speciale procedimento di combustione di oli, necessario a creare una sorta di protezione. Tale pellicola protettiva serve a creare una sorta d’isolamento della superficie della padella che dovrebbe durare per sempre. Ma esiste un modo per trattare le proprie padelle e ottenere quasi lo stesso risultato anche a casa.

Si tratta di ungere le proprie padelle con un grasso vegetale, come un qualsiasi olio di semi e infornare il tegame per un tempo prolungato. Ovviamente bisognerà verificare che il manico o altre parti della padella non siano realizzati in materiali come la plastica.

Questo procedimento vale esclusivamente per padelle con il manico removibile. O realizzate nello stesso materiale della superficie di cottura.

Per quale motivo infornare una padella in ghisa

Questo procedimento dona alla padella uno strato protettivo davvero molto durevole. Ecco spiegata l’incredibile ragione per cui infornare una padella vuota in ghisa dopo averla unta di olio. Infornare a 170 gradi la padella unta per circa due ore. Eventualmente è possibile anche ripetere più volte il trattamento.

Questo processo è una sorta di polimerizzazione naturale. Esso serve anche a dotare la padella in ghisa di uno strato antiaderente che impedirà incrostazioni di cibo in cottura. Si tratta, inoltre, di un trattamento che previene l’eventuale formazione di ruggine.

Le regole fondamentali per far durare la ghisa

Questo procedimento serve a prolungare la durata di pentole e padelle in ghisa. La Redazione vuole, però, fornire altri consigli imprescindibili per avere padelle che durano a lungo e sempre come nuove.

Bisogna sempre pulire la ghisa dopo ogni utilizzo. Questo non significa dover pulire la padella subito dopo aver preparato. Basterà lavarla una volta terminata la consumazione del cibo. Le pentole saranno più facili da scrostare e dureranno più a lungo.

Non immergerle per troppo tempo in acqua calda per non formare umidità e conseguente ruggine.

Asciugarla immediatamente dopo averla lavata per le stesse ragioni appena dette.

Approfondimento

