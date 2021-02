Sarà capitato a tutti di vivere dei periodi in cui è stato particolarmente difficile andare in bagno con regolarità. Molte persone al giorno d’oggi soffrono di stipsi, o stitichezza. Ciò è dovuto spesso alla vita frenetica e alla dieta, che può risultare inadatta per l’intestino.

La stitichezza può presentarsi per brevi o lunghi periodi e può colpire gli adulti come i bambini.

La gravità della stitichezza varia da persona a persona. Ma la matrice comune è che questa causi disagio e influenzi negativamente la vita di chi ne soffre.

Oggi esistono tanti rimedi per combatterla e prevenirla. Ad esempio i medici ci indicano i farmaci più adatti alle nostre situazioni ed esigenze.

Ma oltre ai farmaci esistono delle ricette e dei rimedi naturali che possono aiutarci a trovare sollievo da questa fastidiosa sensazione.

Ecco rimedi semplici e naturali per combattere la stitichezza.

Acqua

La prima grande alleata per alleviare la sensazione di stitichezza è l’acqua. Il consumo di acqua è infatti fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo. Ciò che ci è stato insegnato è quello di consumare almeno due litri d’acqua al giorno. Questo perchè contribuisce a mantenere un intestino regolare.

Per trattare la stitichezza si consiglia di bere molto, lontano dai pasti e di aumentare la quantità di fibre alimentari mangiando frutta e verdura.

Frutta secca

La frutta secca è indicata in caso di stitichezza poiché è ricca di fibre. Ci aiuta a riequilibrare la dieta e a combattere la stitichezza. Sarebbe utile inserirne un po’ nella nostra alimentazione anche per prevenirla. Tra i frutti migliori troviamo: le mandorle, le noci, le nocciole ed i pistacchi.

Inoltre si potrebbe consumare un cucchiaio di olio di mandorle dolci, destinato all’uso alimentare, a stomaco vuoto ogni mattina. Oltre ad aiutare il nostro intestino, l’olio di mandorle dolci è un ottimo integratore di calcio e altri minerali necessari al nostro organismo.

Barbabietole

Definite come il “pronto intervento”, le barbabietole si rivelano ottime in caso di stitichezza cronica. Favoriscono infatti la mobilità intestinale.

Consumare anche una dose normale, come 150 grammi di barbabietole bollite, anche giornalmente, avrà effetti immediati.

Inoltre sono ottime anche in stato di gravidanza, poiché sono ricche di acido folico e svolgono un’azione diuretica.

Ecco qui tre rimedi semplici e naturali per combattere la stitichezza, ma ricordiamo che in natura ne esistono molti di più.