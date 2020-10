La pausa pranzo è una delle piccole gioie che ci concediamo durante gli orari di lavoro. Ci serve per ricaricarci e affrontare le ore che ci rimangono in ufficio. Durante questo periodo molte persone stanno lavorando in smartworking. Ma tante altre sono tornate nella loro sede di lavoro. E quindi è giusto dare alcune indicazioni per vivere al meglio le ore di lavoro. E noi di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo concentrarci su una in particolare. Appunto, la pausa pranzo. Fai attenzione a quando pranzi. Il modo sbagliato potrebbe risultare pericoloso per la tua salute! Vediamo uno studio molto interessante condotto dagli esperti. La ricerca potrà fornire delucidazioni in merito e spiegarci cosa non dovremmo mai fare. Ecco quello che secondo gli scienziati non dovresti mai fare a pranzo per non rischiare la salute.

Lo studio che ci spiega cosa dovremmo fare esattamente durante la pausa pranzo

Lo studio è stato condotto da Kevin Kniffin con la Cornell University, New York. Stiamo parlando di un ricercatore specializzato nello studio comportamentale. Lo studioso ha voluto concentrarsi sugli errori da non fare mai durante la pausa pranzo. Secondo Kniffin, infatti, alcuni sbagli che all’apparenza sembrano solo banalità, potrebbero causare dei problemi in un futuro prossimo. Vediamo quali.

Ecco come dovremmo passarla

Secondo gli studiosi, non dovremmo mai trascorrere la pausa pranzo alla scrivania. Infatti, questa azione va a inficiare fortemente sul benessere sia fisico che mentale di una persona. Per riposare il cervello, è necessario staccarsi dal luogo di lavoro. E, soprattutto, la cosa migliore sarebbe farlo in compagnia di un collega o di un amico. Ecco qual è il segreto per stare meglio! La condivisione di un pasto, infatti, anche se noi non ce ne accorgiamo, è fondamentale per la nostra salute. Ci permette infatti di rilassarci, goderci un po’ di spensieratezza e prenderci davvero cura di noi.

Dunque, non mangiare mai alla scrivania e, se puoi, cerca di non farlo da solo! Ecco quello che secondo gli scienziati non dovresti mai fare a pranzo per non rischiare la salute!

Approfondimento

