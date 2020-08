Ecco quattro usi alternativi del dentifricio che ti cambieranno la vita. Sappiamo che il dentifricio serve per far risplendere i nostri denti. Su questo non c’è alcun dubbio. Ne troviamo di diversi tipi. Può essere alla menta o alla fragola, per esempio. Oppure, ognuno di noi ha la marca di dentifricio a cui è più “affezionato”. Ma se ti dicessimo che questa sostanza può essere usata in tanti altri aspetti della vita quotidiana? Il dentifricio, infatti, non è funzionale solo alla nostra igiene orale. Ci sono tanti modi in cui si può riutilizzare. Ecco quattro usi alternativi del dentifricio che ti cambieranno la vita.

Il dentifricio può aiutarti nella pulizia dei tuoi gioielli

Strofinare il dentifricio su gioielli di metallo e argento può avere un risultato sorprendente. Incredibile a dirsi, ma vedremo la nostra bigiotteria risplendere. Ti basterà comprare un nuovo spazzolino da denti. O, in alternativa, puoi usare un pennello che hai in casa e che prima non avevi mai toccato! Ricopri di dentifricio con lo spazzolino o con il pennello il tuo gioiello. Dopo averlo sciacquato e asciugato, non crederai ai tuoi occhi. Sarà infatti più splendente che mai!

Puzza di cipolla e aglio sulle mani? Il dentifricio può essere la soluzione

In cucina, molti di noi sono soliti usare aglio e cipolla. Questi due ingredienti riescono a rendere saporito ogni piatto che cuciniamo. Ma ci troviamo sempre di fronte al solito problema. Il loro odore impregna le nostre mani in maniera evidente. Ed è davvero difficile riuscire a mandarlo via! Per questo, prova a strofinare un po’ di dentifricio sulle mani. Risciacqua e guarda il risultato. Le tue mani profumeranno e l’odore di aglio e cipolla sarà solo un lontano ricordo!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Prova a usarlo persino per pulire gli occhiali

In questo periodo, tutti noi stiamo usando gli occhiali di sole. Con queste giornate assolate, infatti, vogliamo proteggere il più possibile i nostri occhi. Ma capita spesso di sporcare involontariamente le lenti con le nostre dita. Vuoi una soluzione pratica ed efficace? Beh, il dentifricio potrà fare al caso tuo. Prendi un panno morbido con un po’ di prodotto sopra e passali sopra i tuoi occhiali. Vedrai che ogni macchia scomparirà in men che non si dica!

Tappeti macchiati e dentifricio vanno a braccetto

Il dentifricio può essere molto utile anche per pulire i tappeti. Ti basterà applicare un po’ di prodotto sulla zona interessata e strofinare dolcemente con una spazzola. Rimuovi poi il tutto con un panno umido e vedrai il risultato!

Insomma, ecco quattro usi alternativi del dentifricio che ti cambieranno la vita. E tu, li conoscevi già?