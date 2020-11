È ormai sotto agli occhi di tutti come negli ultimi anni la cultura americana abbia preso il sopravvento quando si tratta di cibo. Nonostante il fatto che l’Italia possa contare su una delle cucine più invidiate al mondo, anche il nostro paese non è immune al fascino delle ricette oltreoceano.

Dopo il grande successo che i fast food hanno riscosso, ora sono altre le ricette che si stanno diffondendo e che appassionano una grande quantità di appassionati di cucina e non.

L’era delle bakery

Nelle grandi città italiane non è raro, ormai, trovare diverse caffetterie che ricordano in tutto i famosi “diner” americani. Denominate “bakery”, in italiano “panificio” o, meglio, “forno”, questi luoghi rappresentano più di un semplice luogo di ritrovo. Andare a mangiare in una bakery, infatti, vuol dire anche poter sperimentare la vera colazione americana.

Nel continente dove il pasto più importante della giornata è anche quello più sostanzioso, la colazione rappresenta una vera e propria peculiarità. Dal caffè lungo alle uova strapazzate, provare questo tipo di cucina, appena svegli, è sicuramente un’esperienza da provare.

Il piatto principale di questo peculiare pasto è sicuramente il pancake. Con un impasto composto da latte, farina, zucchero, uovo e lievito, i pancake sono uno dei piatti preferiti dagli americani, anche perché si possono preparare in tanti gusti diversi. Dunque, di seguito, ecco quattro consigli per farcire i pancake.

Un piatto per tutti i gusti

Il pancake è un piatto in grado di accontentare tutti i palati. Infatti, una volta preparato l’impasto, si può decidere se farlo dolce o salato.

Nel caso si preferisca il salato, il condimento classico è ovviamente quello con “egg and bacon”, ovvero uova e pancetta. Per i palati più sofisticati, invece, si può optare per un pancake con prosciutto cotto, spinaci e formaggio.

Nel caso lo si voglia dolce, le scelte anche qui non mancano. Dall’aggiunta di fragole e gelato alla crema, un’altra alternativa interessante potrebbe essere quella della cioccolata e le nocciole.

Il tutto, ovviamente, sia dolce che salato, accompagnato dall’immancabile sciroppo d’acero.

Per tutti coloro in cerca d’ispirazione per iniziare la propria giornata, ecco velati, dunque, quattro consigli per farcire i pancake.