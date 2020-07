Ecco una mini guida che spiega iter e quanto tempo ci vuole per ottenere l’ISEE 2020. In questo articolo gli esperti in materia fiscale di PdB vi illustreranno quando è possibile avere la documentazione ISEE completa.

A cosa serve l’ISEE corrente

L’ottenimento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un aspetto importante quando si richiedono alcune agevolazioni statali e pubbliche. Molte agevolazioni che il Governo mette a disposizione dei contribuenti passano necessariamente dalla presentazione dell’ISEE: il bonus vacanze, il reddito di cittadinanza e sconti sui pagamenti di bollette e tasse. Questo è solo un brevissimo elenco che collega gli importi presenti sull’ISEE al possibile ottenimento di agevolazioni fiscali ed economiche.

Cosa si deve fare assolutamente prima di ottenere l’ISEE e le tempistiche

Molto spesso, le richieste dei benefici fiscali presentano una scadenza a termine. Per tale ragione, è bene calcolare anche le tempistiche relative all’ottenimento dei certificati. Ecco quanto tempo ci vuole per ottenere l’ISEE 2020. Un aspetto importante da ricordare, per il rilascio dell’ISEE, riguarda la preliminare presentazione della DSU. Si tratta di una dichiarazione che contiene i dati del contribuente ed alcune informazioni provenienti da INPS e Agenzia delle Entrate. Questo è un passaggio fondamentale per avere un ISEE privo di incongruenze o incompleto. Una chiara indicazione delle procedure da seguire per la richiesta dell’ISEE è consultabile qui.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Dopo quanto tempo arriva la documentazione completa

Una volta che il contribuente presenta la DSU, l’INPS impiega 10 giorni lavorativi per la lavorazione della pratica. Questo significa che, quando si completano gli step preliminari, il cittadino dovrà calcolare un margine di tempo pari a 10 giorni che decorrono dalla data di ricezione della DSU. In alcuni casi eccezionali, potrebbero decorrere fino anche a 15 giorni lavorativi. In queste occasioni è possibile compilare un modulo specifico di autodichiarazione per avere un’attestazione provvisoria relativa all’ISEE.