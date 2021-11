Se condividiamo la nostra casa con un amico a quattro zampe, ci saremo presto resi conto che periodicamente il nostro cane necessita di un bagno. Lavare il cane è necessario non soltanto quanto torna a casa ricoperto di fango dopo una passeggiata, ma anche per mantenere la salute del suo pelo. Un altro importante motivo per lavare il cane, poi, è per prevenire i cattivi odori.

Ma ogni quanto tempo dovremmo lavare il cane? Cosa rischiamo se lo laviamo troppo spesso? Ecco le risposte a queste domande.

Ecco quanto spesso bisognerebbe lavare il cane per non danneggiare il suo pelo

La prima osservazione da fare è che la frequenza con cui dovremmo lavare il nostro amico a quattro zampe dipende dal suo pelo e dal suo stile di vita. Un cane che vive prevalentemente all’esterno avrà bisogno di lavaggi più frequenti di uno che passa la maggior parte del giorno a sonnecchiare in salotto. Inoltre, un cane con pelo lungo e folto necessiterà di più cura di uno con pelo raso e senza sottopelo. Detto questo, c’è un numero massimo di bagni sopra il quale non dovremmo salire se non vogliamo rischiare di danneggiare il pelo del nostro amico. Ecco quanto spesso bisognerebbe lavare il cane per non danneggiare il suo pelo: non più spesso di una volta al mese. Vediamo perché.

Se lo laviamo troppo spesso lo priviamo delle sue difese naturali

La pelle del cane, proprio come la nostra, produce delle sostanze sebacee che proteggono l’animale dagli agenti atmosferici e dallo sporco. Inoltre, mantengono la pelle e il pelo idratato. Se facciamo il bagno al cane troppo frequentemente, rischiamo di privarlo di questo strato protettivo, causando pelle secca, irritazioni e forfora.

Per questo, non dovremmo in generale lavare il cane più spesso di una volta al mese, in circostanze normali. Alcune razze fanno però eccezione

Le razze che fanno eccezione

Le razze di cane così dette ‘nude’ fanno eccezione a questa regola, e richiedono lavaggi più frequenti. È il caso ad esempio del Cane Nudo Messicano, il Pila Argentino, o il Cane Nudo Americano. Per queste razze, potrebbero rendersi necessari lavaggi anche settimanali, sempre con prodotti specifici per evitare che la loro pelle si secchi troppo.

La vera ragione per cui i cani puzzano

In genere, il bagno al cane si rende necessario più per il comfort degli umani che dei cani stessi. Spesso ciò che ci spinge a lavare il cane è il cattivo odore del suo mantello. Ma molti non sanno che per risolvere il problema di un cane puzzolente bisogna partire dalla sua dieta e dall’igiene della bocca. I cani infatti spesso puzzano perché si leccano quando hanno un alito puzzolente, non perché il loro pelo puzzi. Ecco un approfondimento: il vero motivo per cui i cani puzzano non è quello che pensiamo.