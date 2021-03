I carburanti costano una fortuna. ProiezionidiBorsa, in passato, si è occupata di analizzare a fondo i motivi per cui i costi della benzina sono alti in Italia, anche a fronte dei costi relativamente bassi della produzione.

All’esito delle nostre ricerche abbiamo appurato che il prezzo finale del litro di benzina (o di altro carburante) è determinato soprattutto dall’applicazione di alte e numerose accise sull’oro verde.

In Italia, infatti, le tasse gravano per la quota del 65% sul singolo litro di benzina. Spese così alte impongono decisioni di risparmio per evitare di ridurre ai minimi termini il nostro potere d’acquisto. Dunque, molti automobilisti, ad esempio, fanno ricorso al GPL per cercare di risparmiare il più possibile sulle spese dell’auto.

Ma conviene davvero? Ecco quanto si risparmia con il GPL.

Costi a confronto

Alla domanda se conviene usare una macchina a GPL purtroppo non possiamo dare una risposta esaustiva e risoluta. Se conviene o meno usare questo tipo di alimentazione, in assoluto, dipende dall’uso che si fa dell’automobile, nonché dal tipo di automobile stessa.

Ma in ogni caso possiamo affermare pacificamente che il GPL costa considerevolmente meno rispetto alla benzina o al diesel. Nel momento in cui scriviamo, infatti, il prezzo del GPL si attesta sui sessanta centesimi di euro al litro. Quasi un euro in meno rispetto alla benzina (E5) che è difficile acquistare per meno di un euro e quaranta al litro.

Il diesel, invece, costa leggermente meno della benzina, ma comunque almeno un euro e trenta centesimi al litro.

I prezzi descritti riguardano comunque il rifornimento con modalità “self-service”. Se invece optassimo per la modalità “servito” dovremmo spendere circa trenta centesimi in più al litro per ogni tipo di carburante.

Ecco quanto si risparmia con il GPL

Ipotizziamo di percorrere sedici chilometri per ogni litro di carburante. Ipotizziamo inoltre di percorrere circa diecimila chilometri all’anno con la nostra automobile. Facendo i conti, con i prezzi dei carburanti indicati sopra, riusciamo a scoprire quanto si risparmia con il GPL.

Il costo annuo della benzina, acquistata in media a un euro e quaranta al litro, si aggira intorno a 875 euro. Il costo annuo del GPL, invece, è di circa 443 euro. Ne deriva che con una macchina a GPL si può risparmiare circa il 50% rispetto a una macchina alimentata a benzina.