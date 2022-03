Ecco quanto si consuma cucinando, ma questi trucchetti intelligenti ci faranno risparmiare sia gas che soldi fronteggiando i rincari

Nonostante i validi consigli su come risparmiare sull’elettricità, la bolletta arriverà sempre più alta rispetto a quelle precedenti. Questo perché ad essere aumentato è il prezzo della materia prima. Purtroppo, ad essere aumentato è anche il gas che utilizziamo in cucina.

Se prima acquistavamo una bombola a circa 25 euro, adesso la troveremo a più di 30 euro. Infatti, anche il GPL, il gas contenuto nelle bombole, è aumentato del 41,1%. Considerando una giornata tipo, a pranzo e a cena, consumiamo un certo quantitativo di gas.

In generale, il consumo di gas dipende dalla dimensione del fornello. Quello grande dovrebbe consumare 3 kW, quello medio 1,65 kW, mentre quello piccolo 1 kW. Per esempio, è consuetudine cucinare la pasta. Tra acqua in ebollizione, pasta in cottura, condimento da preparare, quanto gas consumiamo?

Considerando tutto ciò, dovremmo perdere circa 15/20 minuti. Ciò significa che se usassimo il fornello grande per la pentola e quello piccolo per il condimento, consumeremo 0,18 m³/h più 0,6 m³/h. In realtà, avremo un consumo minore perché queste cifre indicano il consumo orario, e non il consumo effettivo del singolo piatto di pasta.

Farlo per un giorno non implica un consumo eccessivo, ma farlo tutti i giorni, più ore e più volte al giorno, allora implicherebbe una difficoltà maggiore sul risparmio. Soprattutto se usassimo tutti e 4 i fornelli contemporaneamente e per più di un’ora. Consumeremmo 4,2 m³ circa di gas.

I trucchetti per risparmiare

Dunque, ecco quanto si consuma cucinando, ma questi trucchetti ci torneranno utili, per cercare di consumare meno gas e di risparmiare soldi per l’acquisto della bombola. Innanzitutto, per consumare meno gas, dovremmo accelerare i tempi di cottura. Un modo per accelerare l’ebollizione dell’acqua, per esempio, è quello di aggiungere il coperchio.

Portata l’acqua ad ebollizione con il coperchio sulla pentola, saliamo e abbassiamo la fiamma. Una potenza minore, infatti, equivarrà a consumare meno gas ma, nel frattempo, l’acqua bollirà alla stessa maniera. Un altro modo per accelerare i tempi, è quello di versare l’acqua calda o tiepida direttamente in pentola. Possiamo usare quella del rubinetto, calda, perché con le elevate temperature i germi e i batteri verranno eliminati. Quando la pasta sarà cotta, non buttiamola perché vale oro per diverse funzioni.

Per quanto riguarda la pasta, per risparmiare gas e tempo, acquistiamo quella con il tempo di cottura minore.

Per esempio, pappardelle, tagliatelle, linguine, tagliolini necessitano di 5 o 6 minuti di cottura, mentre i capellini di 3 o 4 minuti. Quelli che hanno bisogno, invece, di lunghi tempi di cottura, da 11 o 12 minuti, sono tortiglioni, rigatoni, pennette, cavatelli, paccheri e così via. Potremmo anche acquistare la pasta fresca, che si cuoce in 2 o 3 minuti. Aggiungiamo, invece, il condimento a temperatura ambiente, poiché si riscalderà a contatto con la pasta bollente.

