Risparmiare è un’azione intelligente, una risposta concreta all’atavico dilemma che ci fa chiedere se è meglio un uovo oggi o una gallina domani. In Italia esiste da sempre una certa sensibilità riguardo al risparmio, fonte di garanzia per il benessere delle future generazioni e argine agli imprevisti.

È forse vero, come evidenziato da una narrazione comune, che siamo un popolo di risparmiatori? Scopriamolo leggendo questa guida: ecco quanto risparmiano gli italiani.

Cos’è e il risparmio

In termini economici, il risparmio è una grandezza flusso che, in prima battuta, ha un’accezione microeconomica e una macroeconomica.

Nel primo caso, il risparmio è inteso come una porzione di ricchezza non destinata al consumo. Dunque, semplificando, è tutto ciò che mettiamo virtuosamente in banca o meno virtuosamente “sotto il materasso”.

Nel secondo caso, il risparmio coincide con la parte di reddito nazionale, al netto delle tasse, che gli individui non consumano o che gli imprenditori non distribuiscono in forma di utile.

Spesso si fa l’errore di confondere il risparmio con la ricchezza. Tra i due elementi sussiste, infatti, un rapporto di species a genus. Vale a dire che il risparmio altro non è che una parte della ricchezza, dunque di una grandezza stock, insieme al reddito, alle rendite finanziare e al patrimonio immobiliare.

Come si misura

Statisticamente, stimare con precisione il totale dei risparmi non è certo cosa facile. Di norma, il risparmio è calcolato in percentuale rispetto al reddito sulla base di un determinato arco temporale. Stando ai dati divulgati dalla Banca d’Italia nella relazione annuale del 2020, il risparmio nazionale lordo si attesta al 20,9% rispetto al PIL.

Il dato conferma il trend stabile degli ultimi anni, fotografando un lievissimo aumento rispetto al 2018. In termini assoluti, il risparmio finanziario si traduce in un importo che raggiunte oltre i 4.400 miliardi di euro.

Alla luce del dato del PIL (quasi duemila miliardi di euro), vuol dire che i risparmi del Belpaese più che raddoppiano quanto viene prodotto in un anno. Ecco, in sintesi, quanto risparmiano gli italiani.

