Tutti i mesi, nella nostra busta paga, troviamo l’importo delle trattenute previdenziali, ovvero delle somme che versiamo all’INPS. In realtà, quel valore è molto più alto ma nella busta paga non lo troverai mai. In questo articolo cercheremo di capire quanto costa veramente la nostra futura pensione. Per comprendere il meccanismo alla base della definizione dei contributi INPS dobbiamo fare una precisazione. L’Ente previdenziale, infatti, non paga soltanto le pensioni a chi ha lavorato e versato i contributi. L’INPS provvede a liquidare ogni mese pensioni di invalidità, sussidi di disoccupazione, Cassa Integrazione ed altre prestazioni previdenziali. I soldi necessari a tutti questi adempimenti arrivano proprio dai versamenti che lavoratori ed imprese effettuano tutti i mesi. Inoltre, l’INPS paga le mensilità ai pensionati con i versamenti effettuati dagli attuali lavoratori. Insomma, non ha alcun patrimonio a cui attingere. Quando cala l’occupazione, quindi, diminuisce il numero di chi sostiene questo delicato equilibrio.

Le trattenute sullo stipendio

Abbiamo visto che chi lavora paga pensioni e indennità di chi è in pensione o percepisce degli assegni previdenziali. Per questo le normative sulle pensioni sono così complesse e discusse. Abbiamo approfondito questo tema in un recente articolo. Le imprese trattengono dalla busta paga dei propri dipendenti il 9,19% della retribuzione a titolo di contributi previdenziali. Questa percentuale, però, non basta certo a coprire gli elevatissimi costi a carico dell’INPS. Il datore di lavoro infatti deve poi versare un ulteriore importo pari al doppio delle trattenute che troviamo nel cedolino. Insomma, ogni 100 euro di trattenute, la nostra azienda ne paga 300. Soldi che potrebbero arrivare ai dipendenti e che invece vanno all’INPS. Triplicando di fatto l’importo delle trattenute. Ecco quanto paghi davvero per la tua pensione ma non lo troverai in busta paga. Facciamo qualche conto per comprendere meglio.

Ecco quanto paghi davvero per la tua pensione

Il reddito medio nel nostro Paese è di circa 1.300 euro mensili che corrispondono a circa 1.700 euro lordi. Le trattenute INPS in busta paga, per chi percepisce questo stipendio, sono di circa 156 euro. Ma l’azienda verserà per quel lavoratore oltre 460 euro. Ecco quanto paghi davvero per la tua pensione. Sono soldi solo teoricamente a carico dell’azienda poiché quando le imprese assumono un dipendente calcolano tutte le trattenute per definirne lo stipendio.

Questo meccanismo rischia, quindi, di dare una percezione distorta ai lavoratori dipendenti del loro guadagno effettivo. Chi percepisce 1.300 euro di stipendio penserà, sulla base dell’importo lordo, di pagare in totale circa 400 euro allo Stato. Invece ne paga quasi 900 tutti i mesi. Anzi, a dicembre a causa della tredicesima, queste trattenute raddoppiano. Pur pagando la stessa percentuale, i lavoratori autonomi hanno una più corretta percezione delle trattenute. Visto che effettuano in prima persona i relativi versamenti.