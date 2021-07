Le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte in Italia. Fanno parte di questo gruppo malattie come l’infarto del miocardio, l’ictus e l’angina pectoris.

In pochi lo sanno ma potremmo prevenire gran parte di questi problemi eliminando vizi nocivi, e scegliendo uno stile di vita sano oltre che un’alimentazione corretta. Studi scientifici, infatti, hanno dimostrato che il sovrappeso e l’obesità aumentano il rischio di malattie cardiovascolari.

Ciò dipende dal fatto che i chili in eccesso normalmente sono collegati a valori del sangue più alti. Colesterolo alto, trigliceridi superiori alla media, e ipertensione sono solo alcuni fattori di rischio di malattie di questo tipo.

Uno studio americano sostiene che la distribuzione del grasso influirebbe su questo tipo di problemi. I soggetti a maggior rischio sarebbero quelli con la costituzione fisica cosiddetta “a mela”, quindi con un accumulo di grasso viscerale. Ma quindi quanto dovrebbe misurare il girovita per ridurre il rischio di questi problemi? Scopriamolo insieme.

Ecco quanto deve misurare il girovita per ridurre il rischio di problemi cardiovascolari

Arriviamo finalmente ai parametri della circonferenza vita che andrebbero rispettati per ridurre il rischio di problemi cardiovascolari. Come riporta il sito della Fondazione Umberto Veronesi, il girovita non dovrebbe superare gli 80 cm per la donna, e i 94 per gli uomini.

Il rischio aumenta quando aumenta il peso, e quindi quando il girovita della donna supera gli 88 cm e i 102 cm per l’uomo. Ecco quanto deve misurare il girovita per ridurre il rischio di problemi cardiovascolari.

Il consiglio in più

Anche praticare attività fisica è fondamentale per stare bene. Gli sport più adatti per contrastare il colesterolo sono quelli aerobici, ad esempio pallavolo, ginnastica aerobica, nuoto, calcio e camminata a passo sostenuto.