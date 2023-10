Ecco quanto costa scegliere questa isola vicino a Napoli per le vacanze invernali

Dove vado a Natale? Una delle domande più gettonate del periodo. Prenotando adesso, senza ridursi all’ultimo minuto, si potranno anche risparmiare molti soldi.

L’autunno è arrivato anche se in molte zone d’Italia le temperature sono ancora da piena estate. In tanti, tuttavia, stanno cominciando ad interrogarsi su cosa visitare durante le vacanze di Natale. Natale e Capodanno, infatti, sono da sempre uno dei momenti migliori dell’anno da trascorrere insieme alla famiglia in posti meravigliosi. Per capire dove andare ci si potrà concentrare, innanzitutto, sul tempo che si ha a disposizione. Nel caso in cui ci si riuscisse a ritagliare almeno 5 o 6 giorni si potrà scegliere di visitare qualche posto in Italia. L’Italia, infatti, è da sempre una delle mete preferite dagli stessi italiani oltre che dagli stranieri. Tra i posti da visitare in Italia troviamo anche le isole. Oggi si andrà alla scoperta di un’isola meravigliosa e davvero incredibile da visitare. Si sta scrivendo di Ischia, isola situata nella zona settentrionale del Golfo di Napoli e da qui facilmente raggiungibile.

Ecco quanto costa scegliere questa isola vicino a Napoli

Per raggiungere Ischia ci si potrà imbarcare a Pozzuoli o a Napoli, basterà circa un’ora per vedere profilarsi l’isola. Un luogo di medie dimensioni che si potrà girare tranquillamente in automobile o con il motorino. Ideale per chi ama rilassarsi alle terme, infatti Ischia è ricca di stabilimenti termali e centri benessere. Da non perdere la Baia di Sorgeto. Anche chi ama camminare immerso nella natura troverá in Ischia un posto meraviglioso. Infatti, è l’isola perfetta per gli amanti del trekking e degli sport all’aria aperta. Tra le attrazioni principali non facciamoci scappare il Castello Aragonense, vera e propria icona il parte risalente al V secolo a.C. Da qui nelle belle giornate si potrà ammirare la bellezza del Golfo di Napoli. Ancora, si potrá visitare la Chiesa del Soccorso e i Giardini La Morella. Insomma, l’Isola perfetta per un fine settimana di relax. Ma quanto ci costeranno cinque giorni a Ischia nel periodo natalizio?

Quanto costa

Per 5 notti a Ischia dal 26 al 31 dicembre si spenderà dai 150 euro in su a seconda della struttura scelta. Come sempre, si consiglia di leggere le recensioni sui siti della prenotazione prima di procedere. In questo modo si eviteranno eventuali brutte sorprese. Per raggiungere Ischia si potrà prendere l’aliscafo o il traghetto da Napoli o Pozzuoli. Il costo dell’aliscafo si aggira sui 20 euro mentre il traghetto costerà circa la metà ma ci vorranno quasi due ore per raggiungere Ischia. Quindi, Ecco quanto costa scegliere questa isola vicino a Napoli.

