I ceci sono ormai una presenza fissa in cucina. Sono un ingrediente prelibato per realizzare piatti sfiziosi e deliziose minestre. Al supermercato è facile reperirli, in quanto si trovano in commercio praticamente tutto l’anno. Infatti, sebbene si raccolgano prevalentemente tra giugno e settembre, l’essiccazione li rende estremamente duraturi.

Un’operazione fondamentale per preparare i nostri ceci alla cottura è l’ammollo. Solo in questo modo eviteremo che restino duri e renderemo la cottura molto più facile e veloce. Tra gli ingredienti utilizzati a questo scopo ci sono di solito acqua e bicarbonato.

Quest’ultimo svolge un ruolo importantissimo, in quanto ci permette di ottenere dei legumi morbidi, pronti per finire in pentola. Ma sappiamo realmente quali sono le giuste dosi di bicarbonato che dovremmo utilizzare?

Perché fare attenzione alle dosi

Alcuni di noi non fanno molto caso alla quantità di bicarbonato versata nella ciotola con l’acqua, ma facciamo attenzione. Infatti, è importante regolarsi con le dosi per due motivi.

Nel caso aggiungessimo una quantità esigua di bicarbonato, i ceci potrebbero restare troppo duri e difficili da cuocere. In caso contrario, abbondando rischieremo di perdere tutti i nutrienti di cui questi legumi sono ricchi, tra cui la preziosa vitamina B.

Ecco quanto bicarbonato mettere nei ceci in ammollo per renderli morbidi in cottura e non solo

Come abbiamo lasciato intendere, dunque, sapere quanto bicarbonato mettere nell’acqua coi ceci ci permetterà di trarre diversi benefici dalla preparazione. Ma allora quanto ne serve? Si tratta di un semplice calcolo che dovremmo fare: ne basterebbero circa 3 gr per 1 kg di ceci.

Ecco quanto bicarbonato mettere nei ceci in ammollo per renderli morbidi in cottura e non solo. In queste dosi riusciremo a bilanciare l’acidità dell’acqua del rubinetto e mantenere tutto il gusto e le proprietà nutritive dei legumi. E, naturalmente, li faremo diventare morbidi quanto serve.

Il trucco in più

La fase di ammollo si rivela utile non solo per semplificare la cottura dei ceci, ma anche per un’altra ragione. In questo momento possiamo tentare di rendere i legumi più digeribili. Tutto quello che dovremo fare è procurarci un paio di foglie di alloro e aggiungerle all’acqua.

In alternativa, possiamo provare con l’alga kombu che, oltre a contenere buoni livelli di vitamine e minerali, insaporirà ulteriormente i legumi. Possiamo decidere se metterla in ammollo coi ceci o versarla direttamente in pentola con l’acqua di cottura.