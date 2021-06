La presenza di grasso in eccesso già si per sé rivela un regime alimentare e un o stile di vita poco salutari. I danni all’intero sistema cardiocircolatorio risultano inoltre più consistenti se i chili di troppo si localizzano in alcune specifiche zone del corpo. Ad esempio bisogna prestare molta attenzione agli strati di adipe che si accumulano sull’addome e al grasso viscerale che avvolge gli organi. E ciò perché l’obesità addominale spesso favorisce l’insorgenza della sindrome metabolica, del diabete di tipo 2, di ipertensione e di patologie cardiache. E infatti “Ecco quanti centimetri deve essere il girovita di un uomo e di una donna e quale il peso giusto e ideale per età”.

Non tutti sanno nel processo di dimagrimento è molto più importante e salutare perdere centimetri piuttosto che chili. Il numero che compare sulla bilancia infatti indica il peso complessivo di organi, liquidi, ossa, muscoli, grasso. Pertanto chi inizia a frequentare la palestra e si allena con i pesi potrebbe addirittura ritrovarsi con un chilo in più, ma non deve allarmarsi. Il parametro da monitorare è infatti la misurazione in centimetri di vari punti del corpo che rappresenta un indicatore affidabile della perdita di massa adiposa. Infatti ecco quanti centimetri deve misurare la circonferenza del collo per evitare questi 3 disturbi che solitamente non si attribuiscono ad un eccesso di grasso.

Ecco quanti centimetri deve misurare la circonferenza del collo per evitare questi 3 disturbi

Anche se l’indice di massa corporea fornisce dati utili per individuare quale dovrebbe essere il peso forma, conviene armarsi di un metro da sarta. La circonferenza del collo di un uomo non dovrebbe superare i 42 cm, quella della donna 40 cm. Anche sul collo infatti si accumula il grasso in eccesso che si perde non appena si inizia a perdere peso. Il russamento e le apnee notturne sono i primi sintomi che rimandano alla presenza di massa adiposa nella zona del collo. Inoltre, quando la circonferenza del collo supera i 40 cm si registra una netta diminuzione dell’ossigenazione e cala anche la produzione di specifici ormoni. Il terzo segnale che indica un eccesso di adipe nella zona del collo invece coincide con un innalzamento della pressione arteriosa.

