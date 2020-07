I capelli sono una parte essenziale di noi. Dicono molto della nostra personalità. Molti di noi sono davvero affezionati alla propria chioma. Che siano ricci, lisci, biondi o castani, i capelli, insomma, hanno davvero importanza. Per mantenerli sani, le cose da fare sono tantissime. Creme, maschere, trattamenti e chi più ne ha più ne metta. Ma si sta parlando di rimedi davvero costosi. E se ci fosse un modo per evitare di spendere tutti questi soldi, mantenendo comunque i capelli sani? Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione. Il segreto è nella quantità di shampoo che usi. Sapere quando e quanto lavare i capelli è fondamentali per proteggerli. Quindi, ecco quante volte dovresti fare lo shampoo per non rovinare i capelli, soprattutto ora che è estate.

La scelta dello shampoo è fondamentale

Innanzitutto, per proteggere i tuoi capelli, cerca di scegliere lo shampoo giusto. Evita flaconi di shampoo aggressivi o ricchi di prodotti chimici. Cerca di comprare il più possibile prodotti naturali! Aiuteranno moltissimo la tua chioma. Se stai usando, per esempio, uno shampoo antiforfora, cerca di non lavare i tuoi capelli più di due volte a settimana. Lo shampoo trattante è aggressivo, quindi bisogna fare molta attenzione. Se invece stai usando uno shampoo normale, puoi anche lavare i capelli quattro volte a settimana. Ma, attenzione. Scegli sempre quello adatto al tuo cuoio capelluto. Lo shampoo è ad alta tollerabilità, quindi è importante individuare quello giusto per noi.

Come bisogna lavare i capelli nel modo giusto?

Bagna i capelli con acqua per prima cosa. Prendi poi poche gocce di shampoo e diluiscile con acqua. Passa il prodotto sulle mani e massaggia con calma la testa. Non mettere mai direttamente lo shampoo sul cuoio capelluto. Attaccherebbe troppo un punto specifico dei tuoi capelli e avrebbe una potenza ridotta sul resto del cuoio!

Per asciugare i tuoi capelli, tamponali con delicatezza. Evita di usare il phon caldo ora che è estate. Piuttosto usa la funzione “aria fredda” e tienilo sempre ad almeno 30 cm dai tuoi capelli!

Dunque, ecco quante volte dovresti fare lo shampoo per non rovinare i capelli, soprattutto ora che è estate. E adesso, hai anche in tasca i segreti per scegliere il giusto shampoo e asciugare i tuoi capelli nel modo corretto!