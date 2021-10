Quella del lavarsi il viso è un’azione che tutti facciamo almeno una volta al giorno e che fa parte della nostra routine personale.

Detergere la pelle è necessario, soprattutto quella del viso che è quella oggettivamente più esposta agli agenti esterni. Inoltre, un viso pulito è sinonimo di una pelle sana, senza impurità e che agli occhi degli altri potrebbe apparire più giovane.

Eppure, sono in pochi a chiedersi veramente quante volte bisognerebbe lavare il viso ogni giorno. Le abitudini sono tante e tutte diverse: c’è chi si lava il viso più volte al giorno, chi solo una volta al giorno e chi non lo lava mai, ma passa solo delle salviette detergenti. Dunque, ecco quante volte al giorno dovremmo lavarci il viso per averlo sempre pulito e apparire più giovani.

Prima, però, è bene fare le opportune distinzioni. A seconda del tipo di pelle, infatti, il viso andrebbe deterso una o più volte. La pelle del volto è un tipo di pelle che in linea generale può essere classificata in: secca, mista o grassa.

È importante fare la detersione a ogni tipo di pelle, altrimenti potremmo andare in contro a irritazioni cutanee, acne e sfoghi. Inoltre, una pelle sporca non permette alle creme e ai vari trattamenti di penetrare correttamente, causando uno spreco di denaro e di tempo.

Ecco quante volte al giorno dovremmo lavarci il viso per averlo sempre pulito e apparire più giovani

Come già detto, la frequenza del lavaggio del viso dipenderebbe necessariamente dal nostro tipo di pelle.

Se abbiamo una pelle secca, ad esempio, dovremmo lavare il viso una volta al giorno con detergenti delicati e poco aggressivi.

Nel caso in cui avessimo una pelle mista, invece, dovremmo lavare il viso una o due volte al giorno (possibilmente mattina e sera), con detergenti schiumogeni adatti alla pelle mista.

Se abbiamo la pelle grassa o se addirittura soffriamo di acne il viso, andrebbe lavato più volte al giorno (almeno due volte al giorno) con detergenti specifici adatti a questo tipo di pelle.

Non lavarlo troppo

È importante anche non esagerare con i lavaggi: lavare troppo spesso il viso potrebbe essere deleterio. Se ci troviamo fuori casa e non abbiamo la possibilità di lavare il viso, potremmo valutare l’utilizzo di salviette detergenti. L’importante è tenere sempre in considerazione che queste non sostituiscono un vero e proprio lavaggio e che sarebbe sempre meglio lavare il viso con acqua corrente una volta tornati a casa.

Prima di adottare una routine di igiene personale specifica per il nostro viso è sempre bene consultare il nostro medico o dermatologo. Iniziare una routine fai da te potrebbe rivelarsi controproducente. Saranno i medici a darci tutte le risposte di cui abbiamo bisogno per quanto riguarda la routine di detersione.

