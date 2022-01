Forse viene come gesto automatico. Altre volte siamo sovrappensiero e quindi non poniamo molta attenzione. Ma ogni volta che prepariamo la pasta usiamo un quantitativo esagerato di acqua. Acqua che andrà solo sprecata e che non serve ai fini della cottura, anzi. Quindi ecco quanta acqua serve per cuocere la pasta che si amalgama perfettamente al sugo. Perché sì, è anche una questione di gusto, non solo di spreco.

Non esageriamo con l’acqua nella pentola

Mettere troppa acqua in pentola non va bene anche per una questione di gusto. Infatti, far cuocere la pasta in troppa acqua non è una mossa saggia. Ma come mai? La risposta è negli amidi. Questi sono maggiori se l’acqua è di meno, saranno invece minori se l’acqua è tanta. Avere più amidi significa avere più addensanti per il nostro sughetto. Quindi per una pasta veramente ottima, dove il sugo si mixa perfettamente alla pasta, non esageriamo assolutamente con l’acqua. La domanda però sorge spontanea. Qual è la quantità giusta di acqua da mettere in una pentola?

Lo spreco dell’acqua

Sprecare inutilmente dell’acqua, è banale dirlo, non va a nostro favore. Né a quello delle future generazioni. Per questo motivo, è importante prestare un po’ più di attenzione quando facciamo le cose. Quando ci laviamo, tendiamo a fare docce lunghissime sprecando acqua. Fare lavatrici con dentro pochi indumenti è uno spreco d’acqua. Come è uno spreco riempire fino all’orlo la pentola dell’acqua per 100 grammi di pasta.

Ecco quanta acqua serve per cuocere la pasta che si amalgama perfettamente al sugo

Veniamo dunque a noi. Abbiamo capito che mettere tanta acqua non va bene per il Pianeta e non va bene per il sugo. Vediamo ora quanta acqua è necessaria. In realtà, la quantità giusta d’acqua da usare è molto semplice da calcolare. Infatti 100 grammi di pasta cuociono perfettamente in 1 litro d’acqua.

Quindi, invece di mettere la pentola sotto il rubinetto e lasciar scorrere l’acqua, possiamo prendere una bottiglia vuota da 1 litro e usarla come misurino. Riempiamo quella e poi la svuotiamo nella pentola. Se non abbiamo una bottiglia d’acqua, possiamo usare una borraccia o una brocca. Calcolare 1 litro di acqua è molto semplice, quindi possiamo tranquillamente farlo.

E quando siamo da soli a pranzo e ci vogliamo cucinare la pasta, ricordiamoci di non riempire la pentola fino all’orlo perché inutile.

