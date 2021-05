L’acqua è vita, ci racconta la scienza. Certo, basta pensare che noi stessi siamo fatti da almeno il 70% d’acqua. La nostra stessa vita dipende totalmente da questa preziosa fonte di vita, e molti scienziati l’hanno cercata in pianeti vicini. Senza acqua non c’è vita, dunque.

Nei Paesi occidentali abbiamo la possibilità di bere acqua potabile direttamente dal rubinetto di casa nostra, cosa che diamo spesso per scontato. Infatti, noi italiani amiamo molto comprare l’acqua in bottiglia, e sembra che siamo proprio il popolo che ne consuma maggiormente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ognuno ha la sua marca preferita, anche se ce n’è una che in pochi conoscono ma che è considerata tra le migliori in assoluto. Oggi vogliamo parlare non tanto di una tipologia d’acqua, quanto piuttosto della quantità da assumere giornalmente. In molti abbiamo già delle idee preconcette su questa questione, ma vale la pena chiarire alcuni concetti. Ecco quanta acqua dobbiamo bere per idratarci e stare bene, e non sono 8 bicchieri o 2 litri al giorno.

Cosa dice la scienza

La scienza parla chiaro, anzi chiarissimo. In particolare, secondo varie pubblicazioni scientifiche in materia, ogni giorno sarebbe bene assumere tra i 1.200 millilitri e i 2.000 millilitri. Questa dose corrisponde più o meno a dieci bicchieri di dimensioni normali. Alcuni medici ricordano che, invece di contare i bicchieri, potremmo riempire delle bottiglie. In questo modo terremo molto più sotto controllo la quantità d’acqua da bere.

Ecco quanta acqua dobbiamo bere per idratarci e stare bene, e non sono 8 bicchieri o 2 litri al giorno

Ecco alcuni consigli su come assumere questa quantità. Come sempre, non dobbiamo pensare che si risolve un problema di colpo, in una volta sola.

Non ci possiamo togliere la sete bevendo litri e litri d’acqua di colpo, ma li dobbiamo spalmare lungo tutta la giornata. In sintesi, possiamo bere un bicchiere prima di colazione, tre a metà mattina, due a pranzo, due nel pomeriggio e due di sera. Naturalmente, se siamo sportivi sarà il nostro stesso corpo a richiederci dell’acqua da assumere in più.

Postilla finale

Ciò che non andrebbe dimenticato mai è che noi assumiamo l’acqua tramite molti cibi. Frutta e verdura, infatti, sono alimenti ricchi d’acqua. Se ne consumiamo molti, avremo molta più facilità ad assumere la necessaria quantità d’acqua.