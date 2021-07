Soprattutto durante il periodo estivo è normale sentirci stanchi, spassati, mai del tutto riposati. Le ragioni sono spesso legate a un abbassamento di pressione, alle temperature elevate o a una carenza di vitamine e sali minerali. Nulla di cui preoccuparsi, nella maggior parte dei casi. Altre volte, però, una sonnolenza immotivata e una stanchezza cronica possono essere il sintomo che anticipa problematiche più complesse. Ecco quando stanchezza e sonnolenza possono preannunciare problemi più gravi per la salute. Capirli ci aiuta ad accorgerci in tempo del problema e prevenirlo.

Ecco quando stanchezza e sonnolenza possono preannunciare problemi più gravi per la salute

Per prima cosa, c’è da chiarire che stanchezza e sonnolenza non sono di per sé sintomi di disturbi latenti. Quasi sempre sono condizioni transitorie e facilmente spiegabili con i nostri comportamenti. Uno sballamento del ritmo sonno-veglia, una cattiva alimentazione o una scarsa idratazione possono esserne tutte valide cause. Oppure, potremmo aver compiuto uno sforzo intenso (anche una sessione di allenamento) senza rintegrare le energie nel modo opportuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo preoccuparci solo quando stanchezza e sonnolenza non hanno alcuna relazione con il nostro tenore di vita. Se questo è quello che crediamo, è opportuno fare quanto prima delle analisi del sangue per controllare se ci sono valori sballati. Le malattie che hanno nella loro sintomatologia stanchezza e sonnolenza sono soprattutto anemia, insufficienza epatica e renale, iper e ipo tiroidismo. A queste si aggiungono ovviamente tutte le disfunzioni legate al sonno e all’alimentazione. In questi casi è bene vedere subito il nostro medico curante.

Come fare a curare la spossatezza

Una volta appurato che la spossatezza che proviamo non è sintomo di qualcosa di più grave, possiamo agire subito per ritrovare le forze. Sembrerà banale dirlo ma il miglior rimedio a stanchezza e spossatezza è il riposo. Prendiamoci più pause del previsto, riduciamo gli impegni. Al contempo, seguiamo un’alimentazione ricca di minerali, che possiamo ingerire extra anche attraverso degli integratori. Inutile dire che è importantissimo dormire a fondo. Cerchiamo di andare a letto sempre alla stessa ora e mai troppo tardi. Così al mattino la nostra sveglia biologica suonerà quando opportuno e noi saremo pronti a vivere la giornata pieni di energie.

Approfondimento

Quanti minuti al giorno bisogna camminare per curare l’insonnia e dormire a fondo