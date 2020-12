Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questi giorni sono molti gli appelli che arrivano da medici, infermieri e altre figure del personale sanitario. Proprio per la straordinarietà del periodo che tutti noi stiamo vivendo, quest’anno più che mai è necessario che tutti capiscano l’importanza della vaccinazione antinfluenzale.

Già da subito dopo la fine dell’estate i virologi hanno messo in guardia la popolazione. Contrarre il coronavirus se già è in corso un’influenza potrebbe essere pericolosissimo. Per non parlare della difficoltà dei medici nel diagnosticare i casi di Covid 19 e non confonderli, in un primo momento, con altre patologie.

Dieci giorni per fare effetto

Nei primi giorni che hanno accompagnato l’inizio dell’autunno si sono alzate molte polemiche sulla distribuzione e sulla disponibilità dei vaccini antinfluenzali. Tuttavia, nonostante qualche problema iniziale, ora nella maggior parte dei casi vaccinarsi è possibile. Se per i soggetti più a rischio si tratta di un’operazione totalmente gratuita. Per tutti gli altri la dose costa pochi euro. Prenotandosi dal proprio medico di base si potrà prendere appuntamento per procedere con la vaccinazione.

Nel caso del vaccino di quest’anno, è stato calcolato che protegge già da dieci giorni dopo la somministrazione. Dunque, nonostante non si siano registrati ancora tanti casi di influenza stagionale, se non qualche episodio sporadico, è importante non aspettare troppo.

Analizzando i dati e ipotizzando il periodo in cui il picco arriverà, il tempo a disposizione non è tantissimo. Infatti, ecco quando scade il tempo utile per fare il vaccino antinfluenzale secondo gli esperti.

Subito dopo Natale

Il picco dell’influenza stagionale, ovvero il momento in cui verranno registrati la maggior parte dei casi, arriverà secondo gli esperti nei giorni successivi al Natale. Nonostante non passi troppo tempo dalla somministrazione del vaccino all’effettiva copertura del paziente, il tempo stringe. Manca meno di un mese al periodo considerato critico. Dunque, nel caso le dosi siano a disposizione è fortemente consigliato procedere con la vaccinazione immediatamente.

Quest’anno più di qualsiasi altro non si può scherzare con la salute. E bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere noi e gli altri.

