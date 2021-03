L’ammorbidente è uno di quei prodotti dell’igiene casa che negli ultimi anni ha visto incrementare notevolmente le vendite. Colorati, profumati, di marca, o di concorrenza, gli ammorbidenti sono diventati elementi inseparabili dei detersivi. Ma ogni tanto nasce qualche polemica sulla possibile pericolosità di alcuni di essi. Ecco quando l’ammorbidente può diventare davvero pericoloso, a meno di non usare quelli naturali ed ecologici. Secondo uno studio dell’Accademia Europea di Medicina Ambientale, dobbiamo stare attenti all’utilizzo degli ammorbidenti per i motivi che andremo a vedere.

Le controindicazioni dell’utilizzo degli ammorbidenti

Stando a quanto rilevato dai ricercatori, l’utilizzo frequente e massiccio dell’ammorbidente nei lavaggi, può procurare i seguenti disturbi:

dermatiti;

mal di testa;

asma;

irritazione delle vie respiratorie, soprattutto dei nostri bambini.

Sembra, infatti, che i nostri piccoli abbiano un’ipersensibilità nei confronti delle sostanze contenute negli ammorbidenti. Nello specifico, a soffrire maggiormente le conseguenze di questo detergente, sarebbe la pelle dei nostri bambini. Parte del corpo, che va immediatamente a contatto con queste sostanze.

Meglio scegliere quelli naturali

Ecco quando l’ammorbidente può diventare davvero pericoloso e sarebbe meglio optare per delle alternative ecologiche. Il profumo caratteristico che sentiamo in molti ammorbidenti è infatti riconducibile a un composto chimico nocivo, che si chiama ftalato. Senza considerare che moltissime associazioni ambientaliste puntano anche il dito sulla pericolosità per l’ecosistema dell’abuso e dello smaltimento di questi particolari profumatori. Ricordiamo in merito, che già moltissime persone utilizzano delle gocce di oli essenziali per profumare il bucato.

Scegliere un ammorbidente naturale per la nostra salute

Nel caso in cui in casa avessimo componenti del nucleo familiare particolarmente allergici all’uso di sostanze chimiche, potremmo creare un ammorbidente fai da te. Basterà semplicemente utilizzare aceto, bicarbonato, olio essenziale e acqua calda. Riutilizzando magari proprio un flacone dismesso. Poniamo di usare il flacone standard da 3 litri, ecco le proporzioni:

2 litri circa di acqua calda;

1 bottiglia di aceto di mele;

10/15 grammi di bicarbonato;

Una ventina di gocce di olio essenziale.

Non solo gli ammorbidenti sono potenzialmente pericolosi per la nostra salute, ma anche alcuni alimenti, come sottolineato nell’articolo di approfondimento sottostante.

