Il nuovo anno è appena iniziato e gli appassionati di moda stanno già scaldando i motori per l’inizio dei saldi invernali. Nei prossimi giorni arriveranno offerte e sconti di ogni tipo, sia negli e-shop che nei negozi. Un mare di occasioni in cui, però, la fregatura è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, oggi noi di ProiezionidiBorsa presenteremo il calendario dei saldi e una miniguida per gli acquisti consapevoli. Ecco quando iniziano i saldi invernali 2022 in ogni Regione e come evitare le truffe online e nei negozi. Basteranno un po’ di attenzione e qualche piccolo trucchetto. E probabilmente riusciremo a portarci a casa l’oggetto che abbiamo sempre desiderato salvando il portafogli.

Partiamo proprio dal calendario dei saldi invernali 2022. I primi a godere delle occasioni saranno gli abitanti di Basilicata e Sicilia. In queste due Regioni i saldi iniziano proprio il 2 gennaio. Il 3 sarà la volta della Valle d’Aosta, mentre quasi tutte le altre Regioni partiranno il 5 gennaio. In Alto Adige, invece, l’inizio della stagione degli sconti è fissato all’8 gennaio.

I negozi online, invece, potrebbero anticipare di qualche giorno e alcuni e-shop hanno già iniziato a offrire i primi prodotti in saldo.

Ora che abbiamo scoperto la tabella ufficiale di inizio dei saldi, è il momento di focalizzarci sull’aspetto più importante. Ovvero come riconoscere ed evitare le truffe.

Le regole e i consigli antitruffa

Il primo trucchetto per evitare fregature è quello di muoversi in anticipo. Abbiamo ancora qualche giorno prima dell’inizio ufficiale dei saldi. Prendiamoci un po’ di tempo e appuntiamoci i prezzi degli oggetti che intendiamo comprare. Poi confrontiamoli con i prezzi scontati. Un metodo semplice ed efficace per capire se il negozio o l’e-shop è davvero affidabile.

Attenzione anche agli sconti talmente grandi che non sembrano veri. Probabilmente nascondono una truffa. Normalmente i negozi iniziano offrendo il 20-30% di sconto e poi salgono con la fine della stagione. Se vediamo fin dai primi giorni un -50%, dobbiamo stare attenti. L’oggetto in vendita potrebbe essere rovinato o appartenere a una vecchissima collezione.

Se amiamo comprare online, dobbiamo fare attenzione anche al sito in cui intendiamo fare acquisti. I portali affidabili hanno i contatti in homepage, un numero per l’assistenza sempre attivo e una politica di reso ben rintracciabile. Occhio anche ai metodi di pagamento accettati. Oggi gli standard più diffusi sono i portafogli elettronici, le carte di debito e le app di pagamento. Se un sito non offre queste possibilità oppure accetta solo contanti e bonifici, forse nasconde qualche insidia.

Come risparmiare durante i saldi

Chiudiamo con qualche consiglio che potrebbe aiutarci a salvare il portafogli. La prima cosa che dovremmo fare è quella di stabilire un budget per i saldi ed acquistare ciò che ci serve davvero. È un consiglio sempre valido, ma quando si moltiplicano le offerte lo è ancora di più. Il pericolo shopping compulsivo è sempre dietro l’angolo.

Un altro trucchetto per risparmiare qualcosa è quello di aspettare qualche giorno per iniziare a comprare. Dopo le prime due settimane, la percentuale di sconto tende a salire e le occasioni potrebbero essere ancora migliori.