Adesso che amiamo cucinare pasta, pane, focaccia e dolci, li facciamo sempre a casa. Perché alla fine ci siamo resi conto che non è una cosa così impegnativa e se si ha un po’ di tempo a disposizione, diventa molto semplice farlo. Certo, si parla di fare una pagnotta per 3 persone, non di mettere su un forno. Oltre al gusto home made, avremo anche un beneficio sul portafogli. Infatti possiamo andare incontro ad un bel risparmio economico. In ogni modo, quando prepariamo l’impasto, c’è un momento importante che non ci può sfuggire: le pieghe. Ma quando farle? Ecco quando fare le pieghe all’impasto del pane e perché è importante farle.

Intanto cosa sono le pieghe dell’impasto

Le pieghe sono una procedura standard che si fa quando si cucina, ad esempio, pane, pizza o altro. Insomma dove è presente un impasto. La procedura si chiama “folding”, che significa proprio piegare. E si tratta, infatti, di piegare l’impasto. La tecnica prevede una piega a 2 oppure una a 3. Dopo vediamo cosa significa.

A cosa serve fare le pieghe?

Vediamo ora perché è importante fare le pieghe. Queste sono necessarie perché consentono agli impasti di avere una maglia glutinica più articolata, rendono l’impasto più forte, permettono l’aumento di volume ed eliminano i gas, favorendo così una lievitazione perfetta.

Ecco quando fare le pieghe all’impasto del pane e perché è importante farle

Adesso non rimane che chiedersi quando bisogna fare queste pieghe. Queste si devono fare dopo la prima lievitazione. La cosa migliore è far lievitare il panetto fino a che non raddoppia e poi fare le pieghe.

Le pieghe possono essere a 2 o 3. Questo significa che possiamo stendere il nostro impasto e dividerlo nella nostra mente in tre parti o due. La parte di sinistra si chiude su quella centrale, quella di destra si chiude su quella vicina e poi si piega orizzontalmente, a metà dunque. Dobbiamo compiere questi gesti su una superficie cosparsa di farina. Se non è presente, allora il nostro impasto si attaccherà alla superficie.

Ora che abbiamo fatto le nostre pieghe, non resta che continuare con la normale preparazione. E quindi facciamo riposare il panetto con le pieghe, e definiamo la forma che vogliamo dare. Ad esempio se vogliamo fare il pane lungo, oppure più alto. Procediamo con la seconda lievitazione e infine mettiamo in forno a cuocere.

Approfondimento

Per patate al forno perfettamente cotte e per niente molli ecco l’errore da non fare