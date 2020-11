Che ci si creda o no, sono in molti a voler vedere almeno una volta una creatura soprannaturale. Fin da piccoli leggiamo libri e guardiamo film ricchi di fantasmi, vampiri, lupi mannari e mostri di vario genere. Crescendo ci viene detto, però, che è tutto frutto della nostra fantasia e queste creature non esistono.

Superando il confine tra realtà e fantasia ci sono dei casi in cui alcune persone incontrano questi personaggi. Ecco quando è possibile vedere delle creature soprannaturali per davvero.

Le paralisi nel sonno

Le fasi in cui entriamo e usciamo dal sonno sono molto delicate. Il nostro corpo, e anche il cervello, non sono sempre pronti ad addormentarsi e svegliarsi del tutto. In questi casi alcune persone fanno esperienza di allucinazioni dette ipnagogiche o ipnopompiche.

Le allucinazioni ipnagogiche avvengono quando si passa dalla veglia al sonno. Durante queste allucinazioni non è raro sentire suoni che non esistono o vedere forme geometriche e macchioline.

Quelle ipnopompiche avvengono, invece, quando ci si sveglia. È in questo caso che, più frequentemente, avvengono le paralisi nel sonno, che portano con sé inquietanti sintomi.

Chi ne soffre dice di vedere, talvolta, anche delle persone, o comunque delle creature, nella stanza o sul proprio letto. L’impossibilità di muoversi rende l’evento notevolmente spaventoso

Queste esperienze erano conosciute anche in passato. Si pensa ad esempio che il famoso dipinto “L’incubo” di Johann Heinrich Füssli rappresenti proprio un mostro visto durante un’allucinazione.

Le cause di queste allucinazioni

Ecco quando è possibile vedere delle creature soprannaturali per davvero, anche se l’esperienza non è per niente piacevole. Ma perché soffriamo di queste allucinazioni?

Secondo l’articolo “Sleep Inertia” di Tassi e Muzet le cause vanno ritrovate nei lobi frontali. Al risveglio questi possono essere ancora rallentati e leggermente addormentati. Ciò provoca reazioni più lente e confusione.

Secondo l’articolo di Water e colleghi pubblicato su “Schizofrenia Bulletin”, le allucinazioni avvengono quando ci si sveglia durante picchi di fasi simili al sonno REM. È in questa fase, infatti, che sogniamo e il sogno interrotto può manifestarsi sotto forma di allucinazione.

Sempre secondo Water le allucinazioni sono anche provocate da cali di serotonina e dopamina. Pertanto in chi ne soffre ciò può manifestarsi anche sotto forma di allucinazione a cui si assiste.