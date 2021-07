Che fastidio il mal di stomaco! Riesce a compromettere le nostre giornate e la nostra serenità. Quando si manifesta la diarrea è addirittura peggio. Ci si sente stanchi, svuotati e senza forze. Un rimedio più che efficace sono i fermenti lattici. Aiutano l’intestino a ritrovare la sua naturale regolarità. Vanno consumati, però, in un determinato modo che vedremo nelle prossime righe. infatti, ecco quando dovremmo assumere i fermenti lattici per avere gli effetti sperati e liberarci dei problemi allo stomaco.

Mangiare in un determinato modo

È importante mangiare bene per ritornare in forma. In un articolo precedente, ad esempio, si è visto che bisogna controllare l’alimentazione. Bisogna stare particolarmente attenti ai metodi di cottura. Meglio il vapore della frittura. Abboffarsi troppo, inoltre, può essere deleterio.

Quando si hanno problemi di stomaco, però, è indispensabile ripristinare la flora batterica intestinale.

Ecco quando dovremmo assumere i fermenti lattici per avere gli effetti sperati

Si è visto che se vogliamo liberarci dei problemi gastrointestinali dobbiamo usare i fermenti lattici. Ma non è tutto. Assumerli in maniera incontrollata e senza un metodo ben preciso può vanificarne gli effetti. Si ricorda di non essere avventati quando si parla della nostra salute. L’aspetto più importante da considerare è la sicurezza. Consultare un medico prima di ingerire qualsiasi farmaco è d’obbligo.

Se prendiamo i fermenti lattici subito dopo aver mangiato, facciamo un grosso errore. In questo modo, infatti, il transito nell’intestino sarebbe fortemente ritardato dal cibo. Gli effetti sperati tarderanno ad arrivare.

Si consiglia, di conseguenza, di assumerli a stomaco vuoto. Così passeranno in maniera veloce nello stomaco e arriveranno al punto giusto nel momento giusto. È importante, quindi, un’assunzione lontano dai pasti. Non c’è una parte della giornata precisa come qualcuno potrebbe pensare. Si suggerisce, inoltre, di continuare l’assunzione per qualche giorno anche dopo che i sintomi si sono placati.