La birra è uno sfizio piacevole da togliersi ogni tanto. Ma molti cercano di evitarlo, per tutti le conseguenze negative che un boccale potrebbe apportare. La ricerca scientifica, però, si è rimboccata le maniche, cercando di vederci chiaro. E, soprattutto, i ricercatori hanno cercato di capire se realmente la birra possa essere negativa per l’organismo, o se invece possa avere delle proprietà positive per il corpo umano. E ciò che è emerso dai dati ha lasciato davvero tutti di stucco. Infatti, ecco quando bere la birra secondo la scienza per avere dei benefici incredibili.

Quali sono i benefici?

Un primo studio si è tenuto in Olanda. A portarlo avanti, l’Istituto di Nutrizione e Ricerca sul Cibo. I ricercatori hanno scoperto che la birra può avere dei poteri sulla prevenzione dei problemi cardiaci. E pare che bisognerebbe berla al mattino. Esatto, a colazione un bel boccare di birra potrebbe proprio avere questo effetto. Perciò, ecco quando bere la birra secondo la scienza per avere dei benefici incredibili. Questa usanza, in realtà, ha origini molto antiche. Infatti, era solito nel medioevo iniziare la giornata con un bel boccale di birra. Quindi, perché non provare?

Ma c’è di più. Infatti, un altro studio ha evidenziato delle proprietà di questa bevanda ben più sorprendenti.

La birra è un anti tumorale?

La birra può davvero essere benefica, secondo uno studio condotto dall’Istituto MultiMedica. La ricerca, condotta dalla Dottoressa Albini, Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare ed Angiogenesi dell’IRCCS MultiMedica di Milano/Sesto San Giovanni, ha dato risultati incredibili. La ricerca ha dimostrato che il luppolo con cui si produce la birra contiene una sostanza, che è lo Xantumolo. Questo flavonoide sarebbe capace di attivare l’adenosina mono-fosfato, dando vita a una fortissima azione anti-agiogenica. Risultato? La capacità di proliferazione del tumore sarebbe sensibilmente ridotta, permettendo così alle cure di agire in modo più importante.

