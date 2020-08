Come aveva già anticipato l’INPS, nella giornata del 20 agosto sarebbero state annunciate le date per il pagamento delle pensioni del mese di settembre. Il team di ProiezionidiBorsa vi illustra la suddivisione ed i giorni in cui si potrà ritirare il cedolino.

Ecco l’ordine si accredito in base al cognome e ai giorni

Già nei mesi precedenti abbiamo assistito ad una suddivisione dei pagamenti delle pensioni INPS al fine di evitare assembramenti presso gli Uffici Postali. Anche nel mese di settembre si conferma la medesima modalità di erogazione dell’importo che seguirà un ordine alfabetico e delle date precise di assegnazione. Ecco quando arrivano le pensioni di settembre dall’INPS: il calendario completo a cui ci si dovrà attenere è il seguente (ordine per cognomi da lettera a lettera):

A – B : martedì 25 agosto;

– : martedì 25 agosto; C – D : mercoledì 26 agosto;

– : mercoledì 26 agosto; E – K : giovedì 27 agosto;

– : giovedì 27 agosto; L – O : venerdì 28 agosto;

– : venerdì 28 agosto; P – R : sabato 29 agosto;

– : sabato 29 agosto; S – Z: lunedì 31 agosto.

Chi potrà evitare di recarsi presso un Ufficio Postale

I titolari di conto BancoPosta, di libretto postale, di carta Postamat o PostePay Evolution, potranno ricevere l’accredito direttamente senza necessità di recarsi all’ufficio postale. Questo dovrebbe ulteriormente facilitare l’assegnazione della quota spettante per il mese di settembre rispettando il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti. A tal riguardo, si ricorda che i contribuenti di età superiore a 75 anni, che solitamente riscuotono la pensione in contanti, possono delegare i Carabinieri al ritiro. Questo servizio è fruibile in maniera totalmente gratuita e mira a facilitare la riscossione anche da parte di chi ha maggiori difficoltà. Ecco quando arrivano le pensioni di settembre dall’INPS: il calendario completo specifica le modalità di ritiro e di accredito per gli interessati. Si ricorda che alcuni contribuenti potranno trovare anche un aumento sull’assegno di settembre in ragione del conguaglio Irpef come si legge qui.