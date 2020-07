Ecco quando arrivano le pensioni di agosto secondo il calendario INPS. È ormai ufficiale la ripartizione dei pagamenti delle pensioni relative al mese di agosto 2020. Per molti contribuenti anche questo mese il cedolino online sarà disponibile con alcuni giorni di anticipo secondo precise date.

Come verranno suddivisi i pagamenti in base al cognome

La fine del mese corrente pone già numerosi pensionati a domandarsi quando arriverà il prossimo assegno. Noi di Proiezionidiborsa vi riportiamo le date che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha diffuso circa i pagamenti di agosto presso gli sportelli postali. Ecco quando arrivano le pensioni di agosto secondo il calendario INPS. La suddivisone degli aventi diritto seguirà la seguente distribuzione:

lunedì 27 luglio si inizierà col pagamento del cedolino per i pensionati con cognome che inizia per A e B; martedì 28 luglio seguono i pensionati il cui cognome inizia per C e D; mercoledì 29 luglio sarà il turno dei pensionati con cognome da E a K; giovedì 30 luglio il pagamento spetterà a coloro che hanno un cognome che da L a O; venerdì 31 luglio potranno ritirare i soldi i pensionati con cognome da P a R; sabato 1 agosto, in fine, sarà il turno dei pensionati con cognome da S a Z.

Cosa si può verificare sul cedolino online

Questo è il calendario che ha diffuso l’INPS circa i prossimi pagamenti della pensione. Intanto, non mancano ulteriori novità circa il cedolino online. Grazie alla consultazione per via telematica, ciascun pensionato può conoscere in anticipo l’esito del conguaglio Irpef del modello 730. Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso maggio, dunque, potrà appurare se è presente una trattenuta o un rimborso in pensione. Per avere maggiori informazioni circa l’utilizzo del cedolino online, è possibile consultare l’approfondimento qui.

Si ricorda che i titolari di Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution potranno ritirare gli importi presso gli sportelli ATM presenti sul territorio nazionale. In tale maniera, non ci sarà necessità di recarsi direttamente allo sportello postale.