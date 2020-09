L’apertura in rialzo di Wall Street di ieri, ha dato forza all’indice della Borsa italiana, che ha chiuso con un guadagno del 2%. Vediamo oggi quali possono essere gli scenari in cui possono essere coinvolti i prezzi del listino milanese, con una analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa. Ecco quali sorprese può riservarci oggi Piazza Affari.

Ieri un rimbalzo deciso ha ridato un po’ di speranza ai rialzisti

L’andamento delle ultime due sedute dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), è stato graficamente a “V”. Nella giornata di martedì i prezzi sono scesi pericolosamente, per poi rimbalzare in finale di seduta. Rimbalzo che è proseguito nella seduta di ieri, così che i prezzi in due sedute hanno disegnato una lettera V su base oraria. Curiosamente, ma neanche tanto, ieri le quotazioni hanno terminato molto vicino al massimo della seduta precedente. Martedì i prezzi avevano realizzato un massimo a 19.824 punti subito dopo l’apertura. Poi hanno iniziato a scendere. Ieri l’indice Ftse Mib ha registrato un massimo appena sotto la soglia dei 19.800 punti.

La continuazione del rimbalzo passerà dal superamento di questa resistenza. Quest’area è stata interessata più volte, nell’arco dell’ultimo mese, dai prezzi ed ha assunto un certo rilievo.

Ecco quali sorprese può riservarci oggi Piazza Affari

Per la giornata di oggi, finché i prezzi si manterranno sopra area 19.650/19.700 punti, avranno l’opportunità di salire ancora. Il superamento della soglia dei 19.800 punti, spingerà l’indice fino in area 20.000 punti. Potrebbe essere un target a portata di mano dell’Ftse Mib già nella seduta di oggi, se l’impostazione si manterrà rialzista. E considerata la chiusura in forte rialzo delle Borsa USA, le probabilità sono molte.

Al contrario, se i prezzi dovessero scendere sotto area 19.650/19.700 punti, allora andrebbero a violare la trendline oraria che sta sostenendo l’indice dalle ore 14.00 di martedì 8 settembre. Questa ipotesi comporterà una discesa delle quotazioni fino a 19.550 punti.

Ma il calo potrebbe non fermarsi qui. Ancora una volta tutto dipenderà da come aprirà Wall Street.

In conclusione

Se nel brevissimo termine l’indice Ftse Mib è impostato al rialzo, la tendenza delle ultime settimane rimane ribassista. Nonostante il rimbalzo di ieri, i prezzi rimangono inseriti in un canale discendente, anche se iniziano ad esserci segnali di una possibile inversione. Segnali deboli, che devono essere confermati.

