Per chi ama le bellezze della natura, e se ne occupa pure in prima persona, ecco quali sono tutti gli attrezzi indispensabili per il giardinaggio. Perché per i fiori, per le piante e per le siepi ben curate è necessario avere sempre a disposizione, magari in garage, tutta l’attrezzatura che occorre. Altrimenti con l’utilizzo di attrezzature che sono non idonee, tra l’altro, spesso c’è pure il rischio di farsi male.

Ecco quali sono tutti gli attrezzi indispensabili per il giardinaggio

Nel dettaglio, indipendentemente dalla stagione, tra gli attrezzi indispensabili per il giardinaggio ci sono quelli per il taglio e quelli per la lavorazione del terreno e per la pulizia. Quindi, occorre munirsi di forbici da potatura e di troncarami, ma anche di rastrello, di piccone e di frangizolle. Servono inoltre le pale, le vanghe ed i badiletti unitamente, almeno, ad un piccolo carrello spandiconcime.

In base al tipo di pianta o di coltivazione, inoltre, ci sono tanti piccoli utensili per cui, al bisogno, occorre valutare sempre l’acquisto. Per esempio, il set pianta-bulbi, il sarchiatore per i fiori, l’estirpatore e le palette per trapiantare. Così come, se oltre ai fiori e alle piante in giardino ci sono pure degli alberi, allora tra gli attrezzi indispensabili per il giardinaggio devono essere incluse pure le asce e le seghe. E lo stesso dicasi anche per altri utensili come il segaccio da giardino.

Quale rasaerba acquistare per la cura del prato, da quello manuale al trattorino per grandi superfici

In più, se in giardino c’è pure il prato da curare, allora occorre munirsi pure di un rasaerba nel ricordare che in commercio ce ne sono davvero di tanti tipi. Si può infatti acquistare il rasaerba manuale e, con costi crescenti, pure quello elettrico e quello con il motore a scoppio. E fino ad arrivare al rasaerba a trattore che è perfetto quando il prato si estende su grandi superfici.