Per accompagnare i secondi a base di carne, ma anche come piatto unico vegetariano da servire a tavola, ecco quali sono le verdure colorate perfette per un gustoso contorno in padella.

In particolare, per ottenere in padella un contorno di verdure colorato con una consistenza uniforme, e con giusto un filo di olio extravergine di oliva, il trucco c’è. Ed è davvero molto semplice.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Nel dettaglio, basterà lavare, pulire e tagliare tutte le verdure a pezzettini delle stesse dimensioni. Per poi mettere a cuocere prima le verdure più dure, e poi quelle che, già per loro natura, sono più morbide. In questo modo, tra l’altro, i tempi di cottura del contorno di verdure saltate saranno davvero ridotti al minimo, al massimo dieci minuti di orologio.

Ecco quali sono le verdure colorate perfette per un gustoso contorno in padella

In particolare, supponendo di preparare il contorno per quattro persone, il mix di verdure colorate, per esempio, può essere scelto optando per quattro zucchine, due melanzane e un peperone rosso. Nonché un peperone giallo e una dozzina di pomodori ciliegini. Scelti questi ingredienti per il contorno, basterà munirsi di una padella antiaderente e di olio extravergine di oliva giusto quanto basta. E infine di un pizzico di sale e di abbondante basilico fresco.

Un contorno davvero versatile, ecco perché

Il piatto ottenuto sarà davvero versatile in quanto, prima di tutto, sarà gustoso se servito subito fumante, ma anche tiepido e pure freddo. Così come il contorno in padella di verdure colorate può accompagnare davvero tante pietanze. Dai secondi che sono a base di carne ai formaggi e passando per le uova e per il pesce.

Ma non finisce qui, in quanto il contorno può essere pure la base per farcire le focacce. Oppure per preparare al volo delle sfiziose bruschette così come viene spiegato passo dopo passo in questo articolo.