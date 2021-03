Ecco quali sono le razze di cani che crescendo si calmano

Quando decidiamo di adottare un cane sono tanti i dubbi e le varianti che devono essere prese in considerazione. Questo soprattutto in particolari condizioni. Ad esempio quando abbiamo dei bambini piccoli, se abbiamo già in casa un altro animale o se siamo alle prime esperienze. C’è chi si butta e decide di affrontare quest’esperienza senza pianificare più di tanto. Molti però preferiscono non rischiare e andare sul sicuro riguardo la scelta che andranno a fare.

Una delle prime caratteristiche che andiamo a guardare, soprattutto quando abbiamo una casa non troppo grande e senza giardino è la sua vivacità.

Siamo sempre un po’ spaventati da quei cani molto energici e vivaci perché potrebbero fare danni in casa e rendere la convivenza non del tutto positiva.

Dobbiamo essere consapevoli che nella maggior parte dei casi i nostri amici a quattro zampe più sono cuccioli e più avranno voglia di giocare. La vivacità del cucciolo deve essere presa in considerazione. Ma è importante sapere che molte razze di cani, diventando adulti placano la loro energia e tendono a passare più tempo a dormire e a rilassarsi.

Ecco perciò quali sono le razze di cani che crescendo si calmano, scopriamolo insieme.

Il Carlino e l’Alano

Il Carlino ha un carattere molto docile. Essendo anche di taglia piccola è perfetto da coccolare e accarezzare sul divano. Ama le coccole ed è perfetto per una vita in una casa che non sia troppo grande. Da cuccioli amano giocare e mordicchiare tutto ciò che trovano ma crescendo preferiranno riposare sul divano ricevendo sempre qualche carezza.

L’Alano per le sue dimensioni mastodontiche può spesso incutere un po’ di timore a chi gli sta vicino. In realtà è uno di quei cani più tranquilli e affettuosi che esistono. È il cane di grossa taglia perfetto per chi vuole tranquillità in casa.

Il Cavalier King Charles Spaniel

Infine parliamo del Cavalier King Charles Spaniel. Questi cani da cuccioli sono molto curiosi e gioiosi. Sono anche molto agili e riescono a saltare facilmente su letti e divani. Crescendo però perdono un po’ di agilità e di vivacità. Sono definiti i tipici cani da salotto. Calmi e facili da addestrare.

Ecco, perciò quali sono le razze di cani che crescendo si calmano.