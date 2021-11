Nei millenni gli esseri umani hanno selezionato centinaia di razze di cani, ognuna con il proprio scopo e adatta al proprio ambiente. Oggi ciascuna razza è diffusa in tutto il Mondo, dai luoghi tropicali al grande Nord. Ci sono alcune razze in particolare che hanno bisogno di una protezione in più quando fa particolarmente freddo. Altre invece che sono state selezionate proprio per adattarsi a gelo e neve, quindi che potrebbero soffrire quando fa troppo caldo. Ma ora che arriva l’inverno, molti proprietari si chiedono se il proprio cane abbia bisogno di indossare un cappottino per uscire in passeggiata. Ovviamente dipende dalla razza, vediamo quindi quali sono le razze di cane che soffrono più il freddo.

Ecco quali sono le razze di cane che hanno davvero bisogno del cappottino quando fa freddo

Tutti i cani, anche quelli di costituzione più robusta, non dovrebbero mai essere lasciati esposti al freddo troppo a lungo, e hanno sempre bisogno di un riparo. Detto ciò, ci sono alcune razze specifiche che patiscono particolarmente il freddo. Quindi, ecco quali sono le razze di cane che hanno davvero bisogno del cappottino quando fa freddo.

Bulldog, Chihuahua, Terrier

La prima regola è che più è piccolo il cane, maggiore sarà la sua dispersione di calore. I cani di taglia piccola quindi, specialmente se a pelo raso, fanno più fatica a mantenere la temperatura corporea rispetto a quelli più grandi. Se abbiamo quindi un cane di razza piccola e pelo corto, è meglio fargli indossare un cappottino quando usciamo, se le temperature sono basse.

Corgi, Basset Hound, Bassotto

I cani con le zampe corte sono più vicini al suolo, e a volte il loro ventre potrebbe toccare neve, fango o erba bagnata. Tra le razze che possono soffrire particolarmente il freddo perché di bassa statura possiamo ricordare il Basset Hound, il Corgi, o il Bassotto. Per queste razze è importante scegliere un cappottino che copra anche il petto e il ventre, non soltanto la schiena.

Levrieri, Whippet, Segugi

I cani di costituzione meno massiccia faticano a mantenere il calore corporeo. Per esempio, razze come i levrieri di tutti i tipi, il Whippet, o i segugi a pelo raso (come Weimaraner, Pointer, Vizsla, Bracchi, e altri) potrebbero aver bisogno del cappottino durante passeggiate più prolungate.

