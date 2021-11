Adottare un cane è una grande responsabilità e dobbiamo essere pronti a portarlo in passeggiata tutti i giorni, qualunque sia la sua razza. Alcune razze però, richiedono di più impegno per quanto riguarda l’esercizio fisico quotidiano. Tra queste si annoverano le razze tradizionalmente utilizzate per il lavoro, la pastorizia, la difesa o la caccia abituate a trascorrere molto tempo all’aperto. Se ci sono razze che richiedono più esercizio della media, ce ne sono altre che preferiscono sonnecchiare in casa. Vediamo quali razze hanno bisogno di fare meno esercizio rispetto alla media.

Ecco quali sono le razze di cane che hanno bisogno di meno esercizio e preferiscono sonnecchiare sul tappeto

La premessa importante da ricordare è che tutti i cani hanno bisogno di esercizio. Uscire regolarmente per una passeggiata è importante non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emotivo e psicologico. Il cane, infatti, avrà l’occasione di esplorare l’ambiente, ricevere stimoli e incontrare altre persone e animali. Detto questo, alcune razze non amano particolarmente le lunghe passeggiate e per loro saranno sufficienti uscite più brevi. Ecco quali sono le razze di cane che hanno bisogno di meno esercizio e preferiscono sonnecchiare sul tappeto.

Razze mini da compagnia

Le razze da compagnia necessitano in generale di meno esercizio. Tra queste, specialmente quelle di piccole dimensioni amano il riposo e la tranquillità. Ad esempio, Bulldog Inglese, Bulldog Francese e Carlino spesso preferiscono sonnecchiare sul tappeto. Attenzione però, non cediamo alle loro lusinghe: è necessario portarli fuori comunque e impegnarci a farli camminare. Queste razze sono infatti particolarmente a rischio di sviluppare l’obesità con l’età e l’esercizio aiuta a prevenire questo problema.

Razze con zampe corte

Le razze così dette ‘nane’ spesso non amano particolarmente andare in giro. Ad esempio Bassotti, Basset Hounds, Corgi, e alcune razze di terrier preferiranno passeggiate più brevi. Adattiamoci al loro passo e non sentiamoci delusi se preferiranno sdraiarsi in un prato piuttosto che giocare a palla.

Razze massicce e da montagna

Un’ultima categoria di cani che non ama particolarmente l’esercizio fisico è quella dei cani molto massicci o di razze da montagna. Tra queste si annoverano San Bernardo, Chow Chow, Leonberger, ma anche Alano e varie razze di Mastini. È difficile portare in giro tutta quella massa e queste razze spesso non amano correre e muoversi per lunghi periodi.

