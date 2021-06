Prendersi cura di un animale domestico è un lavoro a tempo pieno, e chi sperimenta questa convivenza quotidianamente lo sa molto bene. Infatti per molti aspetti i nostri amici a quattro zampe non sono autosufficienti, e di conseguenza necessitano del nostro aiuto. Sia quando si tratta di mangiare ad esempio, ma anche per tutte le questioni legate alla loro salute. Quest’ultime in particolare, spesso, causano ai padroni non poca preoccupazione.

L’osservazione

Del resto non avendo la possibilità di parlare, i gatti e i cani non possono dirci come si sentono. Di conseguenza ci ritroviamo a passare ore, e a volte giorni, a cercare di capire se stanno bene osservandone gli atteggiamenti. Per non rischiare di preoccuparci eccessivamente però, la prima cosa da fare sarebbe quella di informarsi sulle cause di alcuni loro comportamenti. Bene, per questo motivo, ecco quali sono le ragioni per cui i cani masticano a vuoto e come capire se è un sintomo di ansia.

Un movimento continuo

Oggi parliamo dei cani, e nello specifico di un atteggiamento che molti padroni lamentano di vedere negli esemplari che ospitano. Ci riferiamo a quando fido, lontano dai pasti e senza apparente motivo, mastica a vuoto ininterrottamente. I motivi dietro questo movimento possono essere diversi, cerchiamo di capire quali sono. Dunque ecco quali sono le ragioni per cui i cani masticano a vuoto e come capire se è un sintomo di ansia. Certamente le risposte non potranno essere universali, ma cambieranno da caso a caso. In generale possiamo però dire che la masticazione a vuoto potrebbe essere il sintomo di una gastrite o di un reflusso gastrointestinale che il cane sta sperimentando.

Un’altra ragione potrebbe vedere Fido masticare per tentare invano di togliere dei residui di legno dal palato, o di altre cose che potrebbe aver rosicchiato. La prima cosa da fare dunque è quella di controllare bene il cavo orale, ed in caso non si trovasse nulla di sospetto potrebbe essere una buona idea quella di portarlo dal veterinario. Così da capire la causa. Per quanto riguarda stress e ansia, la masticazione da sola non può dirci molto, ma potrebbe comunque rivelarsi un sintomo di questa condizione. Cerchiamo dunque di notare se ci sono altri atteggiamenti riconducibili ad uno stato di agitazione, come un pulirsi e leccarsi in maniera eccessiva o un abbaiare continuo e ininterrotto. Se presenti insieme alla masticazione infatti, questi sintomi potrebbero essere un campanello d’allarme, ed è dunque consigliato rivolgersi al veterinario.