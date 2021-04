Il tema della sostenibilità e del rispetto del pianeta è sempre più attuale. Se già personalmente si può provare a ridurre il proprio impatto ambientale e vivere in modo più green, sono soprattutto le imprese ad inquinare.

Infatti, le imprese producono tonnellate e tonnellate di rifiuti, inquinano l’aria e l’acqua e di conseguenza anche i terreni, contribuendo al cambiamento climatico.

Ecco perché è fondamentale che non solo le singole persone, ma anche le aziende e le imprese decidano per una filosofia più green.

Anche se complicato, non è impossibile e molte aziende nel mondo si sono già mosse in questa direzione. Infatti, nei prossimi paragrafi vedrete quali sono le principali imprese green al mondo ed in Italia e perché questa scelta sia così importante per il pianeta.

Ecco quali sono le principali imprese green al mondo e perché è così importante per il pianeta

Nel mondo, le principali imprese green sono europee e sono:

a) Orsted A/S: è una compagnia energetica danese che si è posta l’obbiettivo di diventare entro il 2025 totalmente carbon free. Inoltre, oggi la Orsted si occupa di energie rinnovabili, abbandonando le sue origini in ambito petrolifero;

b) Chr. Hansen Holding A/S: un’altra azienda danese, produce ingredienti naturali per le industrie alimentari. Quest’azienda usa i suoi profitti per ridurre le emissioni e proteggere la biodiversità;

c) Neste Oyj: finlandese, è la più grande azienda al mondo per la produzione di carburante per aerei da fonti rinnovabili. Si è posta come obbiettivo di riciclare la totalità dei suoi rifiuti organici entro il 2025.

In Italia, invece, è la ENEL la migliore azienda green, trovandosi all’ottavo posto a livello mondiale. Comunque, circa il 42% delle aziende italiane hanno deciso di muoversi verso un’economia più verde.

L’importanza di essere green

Le aziende che decidono di diventare più ecosostenibili sono pur sempre aziende, quindi devono avere un profitto. Quindi, le imprese possono fare questa scelta grazie agli investitori, che negli ultimi tempi hanno incrementato gli investimenti in questo senso.

È fondamentale che le imprese diventino più green perché hanno la capacità di inquinare molto più che la singola famiglia. Inoltre, se le aziende iniziassero a riciclare e sfruttare le energie rinnovabili, anche qui i risultati sarebbero più evidenti rispetto a quando lo fa una famiglia.

Poi, è giusto che anche le future generazioni abbiano un pianeta su cui vivere e per questo è necessario intervenire ora.

Ecco, quindi, quali sono le principali imprese green al mondo e perché è così importante per il pianeta.