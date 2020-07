Ecco quali sono le piante da tenere in casa anti-zanzare. Ci sono moltissimi rimedi naturali anti-zanzare, ma vi hanno mai detto che basta avere la pianta giusta in casa per mandarle via? Infatti esistono delle piante in natura che sono odiate dalle zanzare. In questo modo non dovrete più usare prodotti chimici oppure cospargere il vostro corpo di prodotti naturali. Ma a fare questo lavoro ci pensa una semplice piante.

Ecco quali sono le piante da tenere in casa anti-zanzare. E sono tutte piante molto facili da trovare, che non hanno solo lo scopo di cacciare le zanzare, ma molte di queste si possono usare anche in cucina. Quindi hanno una doppia funzione e sono anche economiche. Scopriamole insieme.

Ecco quali sono le piante da tenere in casa anti-zanzare

La pianta numero uno è sicuramente la citronella. Ingrediente principale di candele e rimedi naturali questa pianta emette un profumo piacevole di limone e può essere facilmente coltivata in casa o in giardino. Potete inoltre strofinare delle foglie di citronella tra le mani, e nelle altre parti esposte del corpo per tenere lontane le zanzare o piazzare i vasi sul davanzale per impedire agli insetti di entrare in casa.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il rosmarino

Il rosmarino è una pianta ricca di proprietà, eccezionale per dare sapore ai nostri piatti. Cresce bene sia all’aperto che in vaso ed è una delle piante migliori, capaci di tenere lontane le zanzare. Mettete un vaso sul davanzale della vostra finestra o nella cucina.

Il basilico

Anche il basilico è una pianta dal sapore e dal profumo intensi. Non solo respinge le zanzare, ma ha anche proprietà antinfiammatorie e lenitive ed è possibile adoperarlo sopra le punture. Basta schiacciare in un mortaio delle foglie e applicare la pasta ottenuta sulla zona interessata.

Aglio

Conosciamo l’aglio per le sue proprietà antibiotiche, nonché per il suo odore pungente capace di allontanare non solo le persone, ma anche gli insetti. Clicca qui se vuoi sapere perché dovresti mettere uno spicchio d’aglio nel water tutte le sere.