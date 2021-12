Ci sono alcune categorie di contribuenti che possono beneficiare dell’esonero totale o della riduzione dell’IMU. Questa tassa, tanto sgradita agli italiani, ha avuto un iter legislativo abbastanza travagliato. Non a caso, prima è stata accorpata con la TASI. Poi, ci sono state riduzioni e differimenti del suo pagamento, legati principalmente alla crisi economica dovuta alla pandemia. Oggigiorno, infine, esiste l’esenzione per la prima casa e varie altre esenzioni legate al tipo di immobile o alla situazione specifica.

Ma, ecco quali sono le fortunatissime categorie di contribuenti e di immobili che possono beneficiare dell’esenzione totale dall’IMU. Precisiamo che la tassa ricade non solo sui proprietari ma anche sui titolari di altri tipi di diritti reali. Si pensi all’usufrutto, all’uso, all’abitazione e all’enfiteusi. Inoltre, le cadenze del pagamento sono, rispettivamente: la prima rata di acconto entro il 16 giugno di ogni anno e la seconda rata, a saldo, entro il 16 dicembre.

Ecco quali sono le fortunatissime categorie di contribuenti e di immobili che possono beneficiare dell’esenzione totale dall’IMU

Dunque, la prima ipotesi di esenzione, come indicato, riguarda i fabbricati adibiti ad abitazione principale, purché non di lusso. Tali sono reputati quelli rientranti in specifiche categorie catastali, ossia: A/1, A/8 e A9. L’abitazione deve essere considerata principale quando in essa si fissi la residenza anagrafica o la dimora effettiva e abituale. Quindi, non è sufficiente una mera dimora occasionale.

Poi, sono assimilati ad abitazione principale e dunque esenti da IMU, anche altre categorie di immobili. Si tratta, in particolare: 1) delle unità immobiliari di cooperative, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 2) fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali; 3) case familiari assegnate al genitore separato o divorziato, affidatario dei figli.

Altre categorie di immobili per cui sussiste l’esenzione IMU

La quarta categoria di immobili per cui sussiste l’esenzione IMU, sono quelli posseduti da personale appartenente alle Forze armate o di Polizia. In essi sono compresi anche gli appartenenti al corpo dei Vigili del Fuoco e della carriera prefettizia. Questo beneficio vale se detti immobili non siano affittati. Poi, vi sono, gli: 5) immobili posseduti da anziani e disabili, ricoverati in case di cura o di riposo. Il beneficio, in questo caso, spetta solo se è attribuita dal Comune dove è ubicato l’immobile, sulla scorta dei regolamenti locali. 6) Poi, c’è l’esenzione generale che vale per i terreni agricoli, se ubicati in zone montane o collinari. Stesso dicasi per quelli posseduti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

Approfondimento

Quando possiamo non pagare l’IMU?