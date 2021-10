Non tutti hanno la fortuna di possedere una casa grande e ben illuminata in tutte le sue parti. Spesso ci sono dei piccoli spazi, ricavati in un secondo momento, che non presentano delle finestre. Inoltre alcuni appartamenti sono dotati di punti luce non idonei o non hanno una corretta esposizione.

Ad esempio, in un precedente articolo abbiamo fornito delle strepitose idee per arredare un bagno senza finestre e renderlo luminoso, arioso e fresco senza spendere troppi soldi.

Ecco quali sono le formidabili idee per rendere luminosi anche gli spazi bui della casa

Quando non è possibile illuminare la propria casa con la luce naturale, dobbiamo assolutamente trovare delle soluzioni idonee per rendere l’appartamento più confortevole. Infatti, ecco quali sono le formidabili idee per rendere luminosi anche gli spazi bui della casa.

In presenza di una stanza piccola e priva di finestre, possiamo scegliere di dipingere le pareti con colori chiari. Tonalità pastello, beige ma anche il classico bianco, tradizionale e sempre molto elegante. I colori chiari tendono a riflettere la luce e allargano la percezione dello spazio. Così la nostra stanza sembrerà più grande e luminosa. Scegliamo anche degli arredi con colori chiari e materiali lucidi che riflettano la luce.

Molto importante è predisporre i punti luce nelle zone strategiche. Optiamo per il classico lampadario ma scegliamo anche delle lampade che aiutino a simulare la luce naturale.

Specchio, tende, tappeti, accessori e altri piccoli consigli

Lo specchio è uno dei complementi d’arredo più importanti della nostra casa. Posizionato della zona giusta, permetterà di riflettere la luce, naturale o artificiale, donando profondità e ampiezza alla stanza.

Un’altra scelta fondamentale è quella delle tende. Ci permetteranno di proteggerci dagli sguardi indiscreti dei vicini, mantenere la privacy e contenere i raggi del sole. Prediligiamo sempre dei tessuti chiari e delle stoffe leggere, che aiuteranno a proteggerci ma contemporaneamente faranno passare la luce necessaria per illuminare la stanza. Arrediamo la stanza anche con dei tappeti chiari, di piccole dimensioni e che non abbiano dei tessuti troppo pesanti.

Anche la scelta degli accessori è fondamentale. Cerchiamo di non riempire la casa con oggetti inutili che potrebbero dare una sensazione di oppressione. Ma prediligiamo degli accessori piccoli. Stesso consiglio anche per le pareti, evitiamo di riempirle di quadri o fotografie.

Se possediamo un corridoio lungo e stretto, scegliamo sempre di dipingere i muri utilizzando dei colori chiari e di posizionare dei punti luce degli angoli strategici.