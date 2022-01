Ecco quali sono le aziende da tenere d’occhio da quando Mark Zuckerberg ha lanciato Meta rivoluzionando il mercato della tecnologia

Nel 2022, con la notizia del lancio di Meta, è il momento di capire quali aziende potrebbero avere un rilancio fortissimo.

Per chi non lo sapesse, Meta è il nuovo nome con cui ora si chiama l’azienda che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp e tanto altro.

Il prodotto di punta di questa nuova società è chiamato Metaverso. Si tratta di un’esperienza innovativa, che propone di rendere “vivo” e “reale” il mondo dei social network attraverso le tecnologie di realtà aumentata.

L’ascesa del Metaverso comporterà una serie di necessarie innovazioni tecnologiche. Ci sono state diverse novità ed ecco quali sono le aziende da tenere d’occhio da quando Mark Zuckerberg ha lanciato Meta e ha rivoluzionato il mercato della tecnologia. Sono essenzialmente tre: Nvidia, Unity Tecnologies e Matterport. Ma perché non bisogna assolutamente sottovalutare la crescita di queste tre aziende?

Elaborazione grafica

Nvidia è uno dei più importanti produttori di schede grafiche del pianeta. Il Metaverso richiederà, per funzionare al meglio, un’importante potenza di calcolo che solo le GPU all’avanguardia possono dare.

Una potenza che Nvidia è tra le poche aziende in grado di fornire. Le schede grafiche di ultima generazione, combinate con i motori grafici come l’Unreal Engine 5, possono generare mondi 3D al limite del fotorealismo.

Non è un caso se Nvidia ha aumentato le sue entrate del 65%, con un utile di 17 miliardi per l’anno 2021 appena concluso. Le loro azioni sono aumentate di quasi il 130%.

Tra le aziende che sviluppano motori grafici, necessari per far funzionare bene il Metaverso, c’è proprio Unity Tecnologies. Tantissimi videogame si basano sulla loro tecnologia per “girare” al meglio. L’azienda danese ha fatturato quasi 300 milioni lo scorso anno, un valore che è destinato a crescere in parallelo all’avanzata del Metaverso.

Per ricreare un’esperienza sempre più immersiva, infatti, ci sarà bisogno non solo della potenza di calcolo data dalle GPU ma anche di software in grado di elaborare quei dati.

Infine, Matterport. Questo nome non è molto conosciuto al di fuori dell’ambiente della grafica e della tecnologia 3D. Con un fatturato totale di circa 85 milioni di dollari e una crescita del 35%, Matterport vanta già partnership con Amazon e con Facebook.

In particolare, con FAIR – Facebook Artificial Intelligence Research, la branca dell’azienda che si occupa di compiere ricerche sull’intelligenza artificiale. Un altro “cavallo” abbastanza sicuro che nei prossimi anni avrà il suo importante spazio.