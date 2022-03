Prima internet e poi gli smartphone, nel tempo, ci hanno semplificato la quotidianità. Basti pensare alle informazioni che riusciamo a reperire tramite la rete o le applicazioni. Dalle mappe alla cura delle piante, dalla semplicità con cui riusciamo a prenotare le vacanze alla pulizia della nostra casa. Addirittura, grazie alle applicazioni possiamo conoscere in tempo reale le previsioni meteo di una determinata zona del Mondo. In questo modo, oltre a programmare al meglio le nostre vacanze, possiamo anche programmare la nostra settimana. Semplici cose che appena 30 anni fa sembravano un’utopia.

Algoritmi

Dunque, basta un semplice click per sapere se sarà bel tempo o meno. Questa azione ci semplifica decisamente la vita, basti pensare a quando organizziamo le vacanze. Che sia marzo, aprile o agosto, prima di programmare una vacanza, possiamo verificare le condizioni meteo della nostra destinazione. Sui nostri smartphone -Android o iOS- possiamo scaricare delle app intuitive per essere sempre aggiornati. Con gli algoritmi di ultima generazione e le informazioni caricate dagli utenti, oggi riusciamo a conoscere in tempo reale le previsioni del tempo. Il mondo delle app è ampio e variegato. Alcune ci indicano anche gli orari specifici su eventuali cambiamenti giornalieri. Andiamo a vedere quali sono le app più affidabili per i due sistemi operativi.

Ecco quali sono le applicazioni meteo per cellulari più affidabili e precise per conoscere in tempo reale i cambiamenti climatici

La prima tra quelle prese in esame è capace di darci delle previsioni accurate di ora in ora. Stiamo parlando di Previsioni Meteo Accuweather, un’applicazione che potrebbe servirci nei casi in cui volessimo programmare, ad esempio, la nostra attività quotidiana all’esterno. Questa app è in grado di fornirci anche informazioni precise sulle precipitazioni invernali, poiché riesce a prevedere nevicate in arrivo o la nebbia. Le previsioni sono anche a lungo termine. Infatti, riesce a darci una previsione media a distanza di 40 giorni.

Un’altra applicazione affidabile è Flowx: Weather Map Forecast. Questa ci mette a disposizione una mappa dei luoghi che ci interessano indicando parametri come precipitazioni, nuvolosità, temperatura, velocità del vento. Possiamo decidere quale parametro vedere in base ai nostri interessi. Infatti, l’app ci fornisce una rappresentazione interattiva delle nostre aree preferite.

Interazione

Un’applicazione altrettanto affidabile con cui possiamo interagire è 3B Meteo. Questa app riesce a darci una previsione accurata e dettagliata anche in rioni o quartieri differenti di una grossa città. Pensiamo, per esempio, in caso di piogge estive: spesso potrebbe piovere a est di una città ed esserci il sole a ovest. Per quanto riguarda le previsioni orarie, in questo caso, potremmo scoprire il meteo a distanza di 10 giorni, ovviamente con l’attendibilità variabile di giorno in giorno. Una caratteristica certamente interessante è la possibilità d’interazione tra gli utenti. Infatti, tramite foto l’app ci permette di inviare in tempo reale delle segnalazioni per migliorare o condividere con gli utenti eventuali errori.

Pertanto, ecco quali sono le applicazioni meteo per cellulari necessarie e utili per semplificare le nostre giornate o prenotare le nostre prossime vacanze.

