La pandemia di coronavirus ha accentuato la preferenza degli italiani per l’automobile, in moltissimi hanno optato per questo mezzo di trasporto per le vacanze estive 2020.

Secondo le ricerche, infatti, l’automobile si conferma in vetta alla classifica dei mezzi prediletti dalla popolazione. Che sia per vacanza o per questioni lavorative gli italiani hanno una predilezione per le quattro ruote, che preferiscono rispetto ai mezzi pubblici. Infatti, è provato che una grande parte della vita di una persona si svolge all’interno dell’automobile, imbottigliati nel traffico o su un’autostrada.

L’automobile diventa, pertanto, una vera e propria seconda casa e, proprio come una casa, riesce a trasformarsi secondo le esigenze di ognuno.

Ma quali sono le abitudini in macchina?

Fermo restando che guidare dovrebbe essere l’unica attività ammessa al volante, ce ne sono alcune altre che scalano le classifiche.

Ecco quali sono le abitudini degli italiani in automobile:

a) fumare;

b) cantare;

c) ascoltare podcast o musica;

d) parlare;

e) bere e mangiare;

f) rifarsi il trucco.

Questi sono, secondo i sondaggi, i comportamenti che gli italiani amano tenere al volante.

Moltissimi fumano una sigaretta mentre sono alla guida. Ma l’attività prediletta è sicuramente quella di ascoltare musica e cantare. Da soli o in compagnia.

I lunghi viaggi in automobile possono, poi, trasformarsi in vere e proprie attività culturali se si decide di ascoltare dei podcast. Infatti, invece di ascoltare musica si potrebbero prediligere i podcast. Tra i più consigliati ci sono quelli di storia di Alessandro Barbero sulla piattaforma Spotify.

A molte donne, poi, è capitato di sistemare rossetto, mascara o cipria ferme ai semafori. Questo accade, soprattutto, durante gli spostamenti da un punto all’altro della città.

È importante, però, ribadire che durante la guida bisognerebbe prestare molta attenzione a quello che si fa. Concentrandosi sulla strada e non pensando ad altro. Anche per quanto riguarda il parlare al telefono, bisognerebbe sempre ricordarsi di collegarlo al vivavoce. Sicuramente una distrazione inferiore rispetto al cellulare tenuto all’orecchio.

Ecco le abitudini degli italiani in automobile: la prudenza è, in ogni caso necessaria, dal momento che, anche una minima svista, potrebbe rivelarsi fatale.

