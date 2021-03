Nella rivista MIT Technology Review del Massachusetts Institute of Technology, è uscito un elenco molto particolare. Esso riguarda le tecnologie che nel prossimo futuro potrebbero cambiare in modo significativo le nostre vite.

È dal 2001 che vengono compilati tali elenchi ogni anno, al fine di individuare le aree emergenti di ricerca che possano cambiare il nostro mondo.

Nei prossimi paragrafi parleremo di 5 di queste grandi tecnologie innovative. Ecco quali sono le 5 incredibili tecnologie che cambieranno la vita di tutti molto presto.

Il linguaggio deep learning

La prima da prendere in considerazione è il GPT-3, ovvero un modello di linguaggio che utilizza particolari tecniche di apprendimento automatico. Tali tecniche sono dette anche deep learning e servono per generare direttamente testi scritti che non si distinguerebbero da quelli prodotti da un essere umano.

Si parte da un input umano per completare un testo usando una grande mole di dati. È facile capire come quest’innovazione rientri nei famosi Big data. Per questo motivo è richiesta una grande capacità di calcolo per ridurre al minimo le probabilità di avere risultati privi di significato.

I vaccini mRNA e gli algoritmi TikTok

La seconda innovazione molto importante e significativa è quella dei vaccini a mRNA o RNA messaggero. Se n’è parla moltissimo in questi ultimi mesi per via dei vaccini contro il coronavirus, sviluppati da Pfizer-BioNTech e da Moderna.

Come è ormai noto, questa tecnica permette un’operazione ben precisa attraverso una molecola. Cioè di portare le istruzioni, contenute nel DNA, per produrre le proteine atte a stimolare il nostro sistema immunitario.

In questo modo si produrranno anticorpi specifici contro il virus. La terza innovazione tecnologica è quella degli algoritmi di TikTok, inseriti anche loro in quest’elenco.

Questi algoritmi oggetto dell’attenzione di molte aziende, hanno permesso che molte persone divenissero famose online con di far diventare famose persone con contenuti particolari. Tali contenuti sono diretti a numerose piccole nicchie di utenti che condividono particolarissimi interessi.

Le batterie al litio metallico e i data trust

Altra innovazione tecnologica degna d’interesse sono le batterie al litio metallico. È una tecnologia molto promettente, sviluppata dall’azienda QuantumScape per le auto elettriche.

Si tratta di batterie allo stato solido in cui l’elettrolita (sostanza liquida attraverso cui avviene il passaggio della corrente elettrica) è un materiale solido. Risultano essere molto innovative perché il principale vantaggio è il prolungamento sia della vita che della durata delle batterie. Inoltre non sono infiammabili.

Infine l’ultima tecnologia è quella dei data trust. Essi rappresentano uno degli approcci più recenti in materia di protezione dei dati. Alla base di questa idea innovativa c’è un modello di governance ben preciso. Si tratta di un insieme di coalizioni di società ed imprese (i trust per l’appunto) che hanno un solo obiettivo.

Cioè tutelare gli interessi delle stesse società riducendo i costi della tutela. In conclusione ecco quali sono le 5 incredibili tecnologie che cambieranno la vita di tutti molto presto visto che il mondo ormai si sta evolvendo.